Fernanda Sanchez: Atacan con ácido a vendedora de fresas con crema que se hizo viral (VIDEO)

El pasado lunes 3 de marzo, alrededor de las 21:40 horas, una mujer identificada en redes sociales como Fernanda, fue víctima de un ataque mientras cerraba su Food Truck, un negocio dedicado a la venta de fresas con crema y otros postres.

Según relató la afectada, una mujer que ya había visitado el establecimiento en ocasiones anteriores se acercó a ella con el pretexto de preguntar por una vacante disponible en el negocio. En el momento en que Fernanda comenzó a explicarle sobre la oportunidad laboral, la agresora destapó un frasco que llevaba consigo y le arrojó el contenido en el rostro.

“Esta persona destapa un bote que contenía en sus manos y me lo arroja en mi rostro dejándome sin poder pedir ayuda y poder respirar. En cuestión de segundos me empezó a quemar la cara, creemos que lo que me arrojó fue un ácido, pero aún no sabemos qué tipo de ácido”, explicó Fernanda.

El líquido corrosivo le causó graves lesiones en su cara, afectando principalmente su ojo derecho, lo que le ha impedido recuperar completamente la visión. En imágenes compartidas en redes sociales, se puede observar a Fernanda con el ojo visiblemente inflamado tras la agresión.

“(El ácido) ocasionó quemaduras en mi boca, mi nariz, mi oído y mi ojo derecho que fue el que más se vio afectado, perdiendo gran visibilidad”, expresó con evidente tristeza.

 

Esta no es la primera vez que sufre un ataque de este tipo en lo que va del año. Aunque en anteriores ocasiones había decidido llevar su caso por la vía legal, esta vez el temor de que su hija de cinco años pudiera verse afectada la llevó a hacer pública su situación a través de sus redes sociales. Su intención es generar presión para que las autoridades actúen y detengan a su agresora.

FACEBOOK/Fernanda.s99

“Este video lo hago con el fin de que se alce mi voz y que sea escuchada, porque en lo que va del año he sufrido dos agresiones y he permitido muchas cosas por no salir a hablar y siempre lo he manejado de la manera legal, pero esto pone en riesgo mi vida, a mi hija que se encontraba ahí y presenció todo, pone en riesgo a las personas que trabajan conmigo y pone en riesgo mi salud, mi vida”, manifestó Fernanda.

La comerciante ha logrado posicionar su negocio en redes sociales, donde cuenta con una comunidad de seguidores que han respaldado su trabajo y crecimiento como emprendedora. Ahora, además del apoyo a su negocio, espera recibir solidaridad y justicia ante la agresión que sufrió.

BB