Claudia Gabriela Salas Rodríguez es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y doctorante en Derecho. Es tapatía, mamá de Juan Pablo, runner y rojinegra de corazón, quien actualmente se desempeña como diputada federal de Jalisco por Movimiento Ciudadano.

Comenta que “estar en la política es un reto diario y continuo que implica preparación, disciplina, amplia capacidad para dialogar y construir acuerdos, esta profesión no tiene horarios, ni días inhábiles, todo el tiempo eres política y eres observada con una enorme lupa, no puedes fallar. Llevo 30 años participando en política como servidora pública, enfrentando pruebas y asumiendo retos que, como muchas mujeres, he tenido que superar en un camino donde las desigualdades siguen presentes”.

Claudia Salas es una de las invitadas especiales a la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

“En los próximos tres años quiero seguir siendo útil y sirviendo a las personas desde el servicio público. Me apasiona estar cerca de la gente, escuchar sus preocupaciones y convertir sus necesidades en acciones”. Hoy en día, “uno de los logros que más me enorgullece es la creación de la política de centros de cuidado infantil de 24 horas para policías y policías viales, se creó la primera en Guadalajara y la segunda en el Estado. He trabajado también por finanzas sanas, como Presidenta de la Comisión de Hacienda”.

Su principal desafío en esta nueva etapa “es crear la Ley General de Coordinación Metropolitana, las ciudades hoy en día se enfrentan a desafíos que van más allá de los límites territoriales, nuestro objetivo es lograr que nuestras metrópolis sean espacios más equitativos, que su planeación y diseño esté pensando en función de las personas y sus dinámicas. Como presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, tengo claro que las ciudades son espacios importantísimos para el ejercicio de todos los derechos sociales. Por eso, uno de mis objetivos primordiales es impulsar una Ley General de Coordinación Metropolitana que ponga al centro los temas pendientes que más afectan la vida cotidiana”.

Su siguiente meta profesional “es seguir sirviendo a los tapatíos con el mismo compromiso y pasión que me han traído hasta aquí. Hoy, desde la Cámara de Diputados, trabajo por Jalisco y por México, pero mi corazón siempre ha estado con Guadalajara”.

Se siente femenina con “el amor bonito que me rodea, mi familia, mi hijo, y la fuerza de todas las mujeres que me han enseñado que ser femenina es también ser valiente, luchar por lo que creo. Ser femenina es ser libre, auténtica, y es, sobre todo, vivir con pasión y propósito”.

En este Día Internacional de la Mujer “quiero decirles algo que he aprendido en el camino: No dejen que nadie les haga dudar de su lugar, de su voz y de su capacidad. Muchas veces hemos sentido el síndrome del impostor, esa sensación de que no somos lo suficientemente buenas, de que no merecemos estar donde estamos. Pero aquí estamos, porque nos lo hemos ganado, porque trabajamos el doble. Seamos valientes. No nos quedemos calladas. Sigamos abriendo camino para nosotras y para las que vienen detrás. Porque cada vez que una mujer avanza, avanzamos todas. A todas las niñas, jóvenes y mujeres que hoy leen esto, quiero decirles algo: Crean en ustedes y nunca se achiquen para caber. El mundo necesita más mujeres valientes, tu palabra es tu poder”.

