Se puede tener energía limpia y barata: La solución no es que se les cobre más a los Oxxo, porque le repercutirán al cliente sus mayores costos. La solución es que la @CFEmx no le cobre tanto ni a las tienditas ni a los consumidores domésticos. El problema es la CFE, no el Oxxo. https://t.co/L5ngHVHI5q