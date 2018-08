Felipe Calderón llama "corrupto" a Marko Cortés

El ex presidente Felipe Calderón calificó de "corrupto" al aún coordinador de los diputados y aspirante a la presidencia del PAN, Marko Cortés, por hacer uso del padrón del partido.

"Hoy me llamaron de parte de Marko Cortés. Además de las mentiras que dicen, ¿Por qué este corrupto tiene el padrón del PAN con domicilio, correo y teléfonos y ningún otro aspirante lo tiene? Una prueba más de la inequidad y falta de democracia interna que está matando al PAN", anotó.

En su cuenta de redes sociales, Calderón Hinojosa refirió que al cuestionarlo sobre cómo habrían obtenido sus datos, la telefonista le comentó que se encontraba en la base de datos de los militantes del PAN.

"La persona que me llamó me dijo que no estaba autorizada a decir la empresa para la que trabaja. Al preguntarle cómo obtuvo mi teléfono, me dijo que estaba en la base de datos de los militantes del PAN que ellos tenían, y que le estaban hablando a todos los panistas del padrón", externó.

