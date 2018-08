Felipe Calderón cumple 56 años

El ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa lamentó la muerte del ex secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Kofi Annan. El ex mandatario mexicano también celebra hoy sábado su cumpleaños.

En su cuenta de Twitter, Calderón recordó que el también premio Nobel fue el principal promotor dentro de la ONU para que África dejara atrás la pobreza extrema y el hambre.

Gracias por sus felicitaciones. A los 56 he tenido una vida interesante, tengo una familia maravillosa, muchos amigos verdaderos, gozo de salud, he alcanzado muchas metas y he tratado de vivir conforme a mis ideas. Con Violeta Parra digo “Gracias a la vida, que me ha dado tanto”. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 18 de agosto de 2018

"Tuve el honor de conocer y tratar a este gran hombre. Descanse en paz una de las personas que mejor han servido a la humanidad desde las ONU. Fue además incesante promotor de oportunidades para su querida África", escribió.

Este sábado, Calderón Hinojosa celebra 56 años de vida, y su esposa, la ex panista y ex candidata presidencial, Margarita Zavala, le envió una felicitación a través de esta red social.

"Felicidades, querido Felipe Calderón por tus 56 años de vida, de los cuales llevamos más de 25 juntos", anotó Zavala.

Felicidades, querido @FelipeCalderon por tus 56 años de vida, de los cuales llevamos más de 25 juntos — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 18 de agosto de 2018

"¡Muchísimas gracias querida Margarita por todo! Junto con el alto honor de servir a México y las bendiciones que son nuestros hijos, eres lo mejor que me ha pasado en la vida", le respondió el ex presidente.

Calderón también escribió un tuit donde agradeció a todos quienes le han hecho llegar sus felicitaciones y buenos deseos. En el mensaje destacó que ha vivido conforme a sus principios.

¡Muchísimas gracias querida @Mzavalagc por todo! Junto con el alto honor de servir a México y las bendiciones que son nuestros hijos, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. https://t.co/XCp5azw5r1 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 18 de agosto de 2018

