Sheinbaum responde a amenaza de boicot de la CNTE

La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) "están planteando lo mismo que la derecha", luego de que un reportero le expusiera a la Mandataria la posibilidad de boicot de la elección judicial este domingo 1 de junio .

Sheinbaum cuestionó cuál es la relación de la demanda de la CNTE, acerca de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, con la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Que nos expliquen qué tiene que ver la reforma al Poder Judicial con las demandas del magisterio nacional", expresó la Presidenta al reiterar que su gobierno sigue abierto al diálogo con los y las docentes.

Sheinbaum, como ya ha mencionado en otras conferencias matutinas, reiteró que no está de acuerdo con la reforma de 2007 que hizo el expresidente Felipe Calderón , pero regresar a una situación previa en este momento representa una carga para las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano, pues podría poner en riesgo el presupuesto público.

"No cerramos la puerta del diálogo, vamos a seguir trabajando en comisiones para ver cómo podemos mejorar esta situación que se generó en 2007", apuntó. También rechazó que no se escuche a los maestros y aseguró que en 2024 hubo un avance sustantivo que "cuesta miles de millones de pesos".

"No es menor que está haciendo el Gobierno porque nosotros creemos en los profesores", expresó al denunciar que la CNTE está afectando a la ciudadanía con sus acciones, como las protestas en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) , además que se violentó a medios de comunicación.

Puntualizó que, ante el paro de labores de la Coordinadora, solo son 9 % de las escuelas las que están en paro y el estado que más escuelas tiene sin clases es Oaxaca.

"Si se reunieran conmigo sería igual que si se reunieran con ellos (con Gobernación)", dijo la Mandataria al descartar reunirse con la CNTE y asegurar que la mesa de diálogo está abierta con el resto de las dependencias.

"Estamos en contacto permanente para ver qué otras cosas pueden plantearse en este diálogo, en esta plática. [...] [el viernes] no es que yo me hubiera negado a dialogar con ellos, sino que había una mesa puesta de diálogo. Y aun así, ellos de todas maneras golpearon periodistas, cerraron el aeropuerto. Me parece que si ya tienen toda la atribución, ¿para qué sentarse con la Presidenta? ¿Qué objetivo tiene sentarse con la Presidenta?".

Sheinbaum Pardo aseguró que sus secretarios tienen la atribución de tener una mesa de diálogo con la CNTE, "estamos en contacto permanente".

Uno de los reporteros presentes en Palacio Nacional, cuestionó a Sheinbaum si sospechaba de un acercamiento directo entre los grupos opositores a la elección judicial con la CNTE , a lo que ella respondió: "Pues en términos del argumento, sí, se acercan los argumentos. No tengo ninguna evidencia de que estén juntos. Pero en los argumentos, ¿qué tiene que ver bloquear el INE con sus demandas? ¿Qué tiene que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas? No va a haber represión, eso sí, y lo que pedimos es diálogo".

FF