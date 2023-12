La analista política y escritora mexicana, Denise Dresser, visita la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su libro reciente "¿Qué sigue? 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo" donde reflexiona sobre el desarrollo de este actual sexenio a cargo de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, ofreciéndole herramientas al lector para que esté mejor informado y sepa qué camino puede tomar con respecto a las próximas elecciones de las cuales las candidatas ya están en precampaña.

"Escribí este libro con mucha urgencia y mucha preocupación por ver lo que ha sucedido en los últimos cinco años, sobre cómo un gobierno que llegó al poder, prometiendo corregir los errores del pasado en casi todos los ámbitos, los ha empeorado. Y cómo muchos que también votaron por él, hoy se sienten traicionados, porque si Andrés Manuel López Obrador hubiera hecho campaña diciendo que iba a destruir al INE, a desmantelar a la Suprema Corte, a denostar a periodistas, a quitar contrapesos y a militarizar el país, muchos no hubieran votado por él".

Expresa Denise que ante esto hay una preocupación hacia el futuro. "Y no solo es un tema de qué van a hacer los partidos, las candidatas o quién llegue al poder, sino, qué es lo que vamos a hacer nosotros los ciudadanos. En este libro trato de resaltar los errores cometidos en múltiples ámbitos para que no vuelvan a suceder gane quien gane".

En este texto, Denise comienza hablando de la seducción autoritaria. "De cómo he perdido amigos, colegas y compañeros de muchas causas, porque se han dejado seducir por un Presidente muy carismático, con una narrativa muy poderosa y muy elocuente que además recita y repite todas las mañanas desde ese aparato propagandístico que es 'La Mañanera' con respecto a la preocupación por los pobres, recuperación de la soberanía perdida, (insistir) en que esta sí es la verdadera democracia y hablar de la herencia neoliberal. Y creo que si desmenuzamos lo que hay detrás de la narrativa, de lo que realmente ha sucedido, en casi todos los ámbitos ha habido un retroceso. Y yo sí tengo memoria histórica".

"Para entender la política en México, tenemos que volver a adentrarnos en la cabeza del Presidente", dice Dresser. EL INFORMADOR / A. Navarro

Recuerda Denise que ella es de la generación que participó en alianza cívica para vigilar el voto en 1998, que marchó contra el fraude en 1988 y estuvo en otros movimientos para que hubiera una autoridad electoral independiente, para que hubiera tinta indeleble y que hubiera una autoridad que no fuera parte de la Secretaría de Gobernación. "Todo eso fue construyendo una democracia incipiente, fallida y con muchos defectos, pero que llevó a la alternancia en el poder. Y aquí creo que se está reconstruyendo el viejo sistema del cual venimos y del cual muchos no se acuerdan".

Además, resalta que otra de las motivaciones por las que desarrolló este libro, es porque como profesora da una clase de política del Gobierno de México. "Y en esa clase, los últimos 20 años hablábamos del congreso, del papel de la Suprema Corte, del papel de los medios y también de nuestra democracia disfuncional, pero ahora, en los últimos años, para entender la política en México, tenemos que volver a adentrarnos en la cabeza del Presidente y eso es un retroceso porque habla de un mandatario que reconcentra el poder en sí mismo, que toma decisiones en función de lo que él piensa que es mejor sin deliberación, sin debate público y sin involucramiento ciudadano". Ella quiere que sus alumnos no se dejen seducir por estos discursos y tengan entonces un criterio más amplio.

Finalmente, expresa Denise que este libro, que presenta al público de la FIL y a los ciudadanos en general, no les dice por quién votar. "Este libro te dice cómo pensar como ciudadano. Es un llamado de atención también para la oposición, no solo para el gobierno y también para que el ciudadano no se deje seducir por narrativas falsas que se traducen en realidades que no corresponden con las mentiras que nos dicen desde el poder".

Denise con este libro arranca su contracampaña ciudadana. "Mi intención es recorrer el país a dónde me inviten para tratar de diseminar este mensaje de la manera más amplia", mientras los candidatos hacen sus propias campañas con el erario público.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA