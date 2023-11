La periodista y escritora Anabel Hernández visita la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su reciente libro “Las señoras del narco. Amar en el infierno” (Grijalbo). Esto sucederá este viernes 1 de diciembre a las 19:00 horas en el salón Enrique González Martínez en Expo Guadalajara. A propósito, EL INFORMADOR dialogó con la autora sobre este texto tan polémico como de investigación, sobre los vínculos de celebridades nacionales y extranjeras ligadas a los capos del crimen organizado.

“Lo padre de la FIL es que permite a los autores tener una comunicación con los lectores mucho más allá de los libros. La gente quiere saber más sobre lo que uno piensa, sobre todo periodistas de investigación como yo que investigamos temas del crimen organizado, sus conexiones con la política, las elecciones políticas que están en puerta y la caída de Omar García Harfuch, quien finalmente no pudo ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México como quería Morena, creo que las evidencias son muy claras y ahora lo que está buscando es fuero, hace bien, porque tendrá problemas legales. Así que sí, pienso que éste será un encuentro (en la FIL) muy intenso, prometo que será así”.

Sobre cómo ha vivido esta aventura desde que se publicó el libro y comenzó a levantar ámpula en la opinión pública, medios de comunicación y el contexto de las celebridades, sobre todo las que son mencionadas en él, refiere: “Al menos lo que mis lectores no podrán decir es que yo no cumplo mis promesas. Lo prometido es deuda. En la presentación del 2021 de ‘Emma y las otras señoras del narco’, que el salón de la FIL estaba abarrotado y que los medios de comunicación estaban muy intensos, sobre todo los de espectáculos, yo les dije que esto todavía no terminaba, porque realmente lo que pasó con ese libro es que se abrió la caja de Pandora. Y creo que ni los periodistas de investigación, ni el propio gobierno y ni los ‘expertos’, realmente habían tratado de entender el rol de estas mujeres, ya sean famosas o no, las cuales forman parte de estas cúpulas de los carteles como esposas, como amantes, como prostitutas, como hijas y como madres”.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Recordó que el libro de Emma acaba de ser traducido al italiano en agosto de este año y se presentará en Roma. “Ha causado un gran interés esta óptica porque ni siquiera los propios italianos que tienen a la mafia más antigua del mundo, habían visto desde esta perspectiva el papel de las mujeres. Si bien es cierto, judicialmente sí se les persigue y sí se les decomisan bienes, donde incluso ahora hay leyes donde se está pensando quitarle a los hijos de estas madres, no habían entendido realmente el papel psicológico y emocional que ellas significan para estos capos, ellos no podrían vivir en realidad sin estas mujeres”.

En “Las señoras del narco. Amar en el infierno”, Celeste es la protagonista de la historia, la voz que cuenta los detalles de su relación con Arturo Beltrán Leyva y otros capos. De hecho, acota Anabel que en aquella presentación del libro de Emma, Celeste ya había hecho contacto con ella. “Yo estaba en la presentación con esta adrenalina de todo lo que estaba por venir, pues yo tenía mi primera cita con Celeste en enero”. Expresa que a la salida de esta presentación tan sonada, Celeste le confirmó que era verdad lo que ella había publicado sobre Galilea Montijo y Ninel Conde, advirtiéndole que había muchas más mujeres vinculadas tanto famosas como las que no lo son.

La relación de Galilea con Arturo Beltrán Leyva

En esta obra, destaca Anabel, se explora aún más el rol de estas mujeres en la vida de estos capos, como el de Galilea, vincula con Arturo Beltrán Leyva, “y cómo esa relación sacudía dentro del cartel, porque muchos no estaban de acuerdo con todo lo que el narcotraficante le pagaba a esta mujer”.

Comparte que aunque el mundo del espectáculo pareciera un mundo inocuo e inofensivo, lo que se descubre a través de Celeste es mucho más que eso. “Este mundo del espectáculo coludido con los carteles de la droga es una especie de vehículo para hacer propaganda y normalizar la vida criminal”, donde las famosas, “son trofeos para estos hombres, para que en sus núcleos criminales, se han vistos como gente poderosa. Que Galilea estuviera con Arturo Beltrán Leyva, a él le daba estatus ante los otros jefes de la droga, porque ella ya estaba en un punto muy importante de su carrera artística cuando esta relación se hace y que no fue de unos meses. No, había una relación de sentimientos, él decía que ella era su novia, le daba como esposa 200 mil dólares al mes, lo cual generaba mucho disgusto por parte de sus sicarios”.

De hecho, resalta que con la entrevista que le otorgó recientemente Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, supo que Arturo Beltrán Leyva le propuso matrimonio a Galilea Montijo, “ella cocinaba para los sicarios, convivía y hablaba con ellos. Estamos hablando que ella, quien pertenecía a este mundo de la farándula, estaba dando legitimación a este mundo criminal y viceversa, porque Beltrán Leyva le dio varios millones de dólares para que ella con esta investidura de conductora insospechada, fuera invertir en Miami”.

Hasta el momento, revela Anabel, tras publicar este libro no ha recibido alguna demanda por parte de las celebridades que se mencionan en él. “Por ejemplo, la señora (Karla) Panini que muy enojada dijo que iba a demandar, pues no, no ha llegado nada”.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Te puede interesar: FIL 2023: Cantos nórdicos en el Foro FIL

En estas investigaciones que se presentan, reluce Sergio Mayer, actor, cantante, empresario y político, que según se describe, le hacía el camino más fácil a Edgar Valdez Villareal “La Barbie” para llegar a las famosas, y así éste recibía compensaciones en dólares. Al ser abordado por los medios de comunicación hace unos meses, el actor externó que la autora lo ha nombrado en varios de sus libros y la instó a que lo denuncie porque si tiene pruebas, sería una obligación moral para ella. Incluso, dijo, que la escritora tal vez está enamorada de él, que debe ser su “crush”.

Ahora que él estuvo en la FIL para presentar su autobiografía “Entre el infierno y el éxito”, según los medios que hablaron con él, resaltó que hubiera querido tener un careo con la autora. “Yo creo que más que venir a comentar conmigo, primero tendría que ir a la PGR a contarles su involucramiento en esto y sí, después sería lindo que me diera una entrevista, no sé si vía telefónica o tras las rejas”.

Sacude a las familias del cártel de Sinaloa

En el libro, hay un capítulo que se llama “Adriana, la nueva reina del cártel de Sinaloa y las princesas”. “Estamos hablando de Adriana Torres Meza, la esposa de Ovidio Guzmán, uno de los Chapitos y hablo de Iván (Archivaldo Guzmán), revelo quién es la esposa, cuándo se casaron, cuántos años tiene”. Así también revela quiénes son las esposas de Alfredo y Joaquín, así como quién es la esposa de “El Nini” “este sanguinario narcotraficante que acaba de ser detenido”.

Anabel, en ese sentido comparte que el libro ha sacudido a las familias del cártel de Sinaloa, porque hay algunas que se quejan por no aparecer en el libro y otras se quejan porque sí aparecen. “Y esto lo sé gracias a la entrevista que le acabo de hacer a Dámaso López Serrano, alias ‘El Mini Lic’ apenas en octubre, que él me contacta justamente a raíz del libro”.

Quienes están interesadas en ser mencionadas en el libro, revela, Anabel, son las amantes de los Chapitos, con las que también han procreado hijos, “están molestas porque solo salen las esposas y no las amantes, quienes juegan un papel importante en la organización criminal”.

Y es que lo que se puede notar en “Las señoras del narco. Amar en el infierno” es una codependencia que establecen los capos con estas mujeres. “Es como desmitificar esta cuestión del súper macho y el súper violento, que sí lo son, pero que a la vez pueden llorar como bebés en los brazos de estas mujeres. La relación psicológica, sexual y emotiva que se genera entre Celeste y Arturo es el claro ejemplo. Por eso es el testimonio de ella así tan descarnado, tan sin censura, no deja ningún recoveco sin contar, porque a través de ella trato de poderme meter en la mente de este narcotraficante, que aunque ya está muerto –fue ejecutado en el 2009– muchos de sus lugartenientes y conexiones políticas, siguen hoy teniendo poder en México, muchas de esas conexiones ahora están por ejemplo, en el partido Morena”.

Sus personajes centrales

Emma y Celeste son las protagonistas de los más recientes libros de Anabel, estás mujeres conectadas directamente con el narco. Quienes aunque no se parecen sus historias, resalta la autora, “son ejemplos muy claros de la tipología de mujeres que pueden caer en las redes sentimentales y sexuales de la vida de estos narcotraficantes”.

Recuerda que Emma era una campesina menor de edad cuando el Chapo la escoge, “porque toda esta historia de que ella se enamora en un baile, pues sabemos que es una novela que ella se inventa en su propia cabeza, porque no es que no haya podido decir que no, no tenía opción. Después cuando el Chapo se casa con ella, termina siendo absorbida por él y la convierte en mensajera, en una mini narca, no traficaba droga, pero sí hacía contactos para que eso pudiera suceder”. Luego, cuando Emma se entera que los Chapitos no se quieren hacer cargo de ella y que su vida corre peligro, se entrega a la justicia de Estados Unidos.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Por otro lado está Celeste, quien nace en una pobreza urbana, salvaje y violenta. “Una niña que nace en el Estado de Guerrero, fruto de una relación fallida entre sus padres. Y es una mujer que en medio de la violencia, trata, como quiera que sea –y yo sin hacer apología de nada– de salir adelante, trató de casarse, de tener su familia, pero la realidad la golpea y la violencia con el marido la hace escapar junto con el bebé que acaba de procrear”. Y es ahí cuando llega al Acapulco Palace, un spa donde se hacía prostitución y donde estaban las visitas continuas de políticos y narcos”. Destaca además Anabel que ahora Celeste está en un proceso de asilo político.

Finalmente, Anabel advierte que aún hay mucha información por revelarse y preguntas que necesitan respuestas, por ejemplo, por qué estas mujeres relacionadas con los capos no están en prisión y por qué no les decomisan sus riquezas. “Me parece que es tiempo de dar respuestas, me comprometo a que las habrá”.

Agéndalo

Presentación del libro y firma al final del evento de “Las señoras del narco. Amar en el infierno”. Viernes 1 de diciembre a las 19:00 horas en el salón Enrique González Martínez en el área internacional de Expo Guadalajara.

Sinopsis:

Tras publicar “Emma y las otras señoras del narco” y convocar a romper el pacto de impunidad dentro de los cárteles de la droga, Anabel Hernández recibió un inquietante mensaje. Mujeres y hombres respondieron al llamado, revelando los secretos del mundo en el que han vivido. Es así como Celeste, quien durante más de una década fue pareja sentimental de Arturo Beltrán Leyva , se convierte en la guía de un viaje en el infierno donde ella vivió y conoció a los jefes de la droga más temidos de los últimos tiempos.

Por medio de un testimonio descarnado y sin censura, el lector sube a una montaña rusa y hace un recorrido con pendientes pronunciadas, giros inesperados y cruces mortales por el inframundo del narcotráfico. En diversas partes del trayecto, junto con los jefes de la droga, aparecen funcionarios públicos, empresarios y políticos en reuniones, llamadas telefónicas y grabaciones. En otros tramos, se ve caminar con tacones altos a decenas de mujeres cuya presencia motiva y perpetúa la maquinaria criminal. Celeste no solo abunda en detalles sobre las famosas Ninel Conde y Galilea Montijo y su vínculo con Arturo Beltrán Leyva, sino que revela la interacción de otras famosas como Mariana Ríos, Dorismar, Betty Monroe, Karla Luna, Karla Panini, Patricia Navidad o la socialité Violeta Vizcarra, una de las encargadas de enganchar a las famosas para llevarlas ante el líder de los Beltrán Leyva.

En el último tramo, la autora explora infiernos paralelos al de Celeste, incluyendo el propio. Asiste al juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, donde se encuentra con su esposa Linda Cristina Pereyra. Y, finalmente, se adentra en los núcleos familiares de los Chapitos, cuyo momento criminal está en auge.

¿Quién es Anabel Hernández?

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Con una carrera de 28 años, Anabel Hernández es una destacada periodista que se ha dedicado a investigar a los cárteles del narcotráfico en México, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos, la desaparición forzada y el abuso de poder. Es autora de seis libros, entre ellos, “Los señores del narco” (Grijalbo, 2010), traducido al italiano y al inglés, “La verdadera noche de Iguala” (Grijalbo, 2016) y “El traidor” (Grijalbo, 2019).

En 2001 recibió el Premio Nacional de Periodismo. En 2003 fue reconocida por UNICEF, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, la Agencia EFE y la Fundación Santillana por su investigación sobre niñas mexicanas traficadas y explotadas sexualmente en campos agrícolas de San Diego, California.

En 2012 fue galardonada con el premio Golden Pen of Freedom de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA). En diciembre de 2017 fue condecorada por el gobierno de Francia con la medalla de la Legión de Honor. En diciembre de 2018 recibió el Premio Internacional de Periodismo del diario El Mundo, en España. En febrero de 2019 la emisora pública de Alemania, Deutsche Welle, le entregó el Premio a la Libertad de Expresión 2019.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV