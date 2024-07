La canícula es un período anual entre junio y septiembre, caracterizado por una disminución de lluvias y un aumento en las temperaturas debido al calentamiento excesivo del aire. Este fenómeno, que no tiene una duración específica, altera las condiciones climáticas típicas de la temporada activa.

Según el sitio especializado Meteored, la canícula se atribuye a sistemas tropicales y generalmente se observa una disminución notable entre julio y agosto . Durante estos meses, los días más calurosos y secos se conocen también como sequía intraestival, sequía de medio verano o veranillo.

En México, la canícula no tiene una fecha predecible de inicio y no necesariamente coincide con la época más calurosa del año. Su duración puede variar significativamente, desde unos pocos días hasta ausentarse por completo en algunos años.

Para mitigar los efectos adversos de la canícula, se recomienda mantenerse hidratado, usar protector solar y evitar la exposición al sol y actividades al aire libre entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

En cuanto al pronóstico climático para todo el verano en México, se anticipa una temporada de lluvias abundantes y una actividad ciclónica hiperactiva en el Atlántico, con impactos significativos en el país debido a ondas activas y ciclones.

Respecto a los mitos sobre la canícula, Meteored aclara que este fenómeno no tiene una fecha de inicio ni de fin específica, no dura exactamente 40 días, y no siempre corresponde con la época más cálida del año. Además, las precipitaciones pueden seguir presentes durante este período .

