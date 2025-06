FGR no investigará a Calderón por caso García Luna

Claudia Sheinbaum confirmó el día de hoy que la Fiscalía General de la República (FGR) no realizará una investigación al expresidente Felipe Calderón por su relación con Genaro García Luna y el presunto encubrimiento de actividades ilícitas.

Dicha acusación fue hecha por el general Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa Nacional con Calderón Hinojosa, quien afirmó que en dos ocasiones compartió al entonces presidente de México la relación de García Luna con los cárteles del crimen organizado en México.

Durante la conferencia de prensa de hoy, en Palacio Nacional, a la Mandataria se le cuestionó si la FGR debería abrir una investigación en contra de Calderón por encubrimiento, negligencia o responsabilidad al haber ignorado dicha información.

"Pues él tiene que dar su explicación. Nosotros no vamos a entrar en eso, yo creo que el pueblo de México ya ha hecho su juicio y, en todo caso, él tiene que dar una explicación", expresó.

En la entrevista con el general Tomás Ángeles Dauahare, publicada por SUN ayer, cuenta que la primera ocasión que habló del tema con Felipe Calderón, fue en mayo de 2007, en Los Pinos, en una pequeña sala yuxtapuesta a su despacho.

"Me invitó a platicar con él, el 9 de mayo de 2007, estaba Juan Camilo (Mouriño) y me preguntó por García Luna y le dije, 'mire, señor presidente, le voy a decir mi verdad. No lo puedo documentar, pero es la verdad, pues al jefe, ni menos al presidente de la República se le puede engañar porque puede tomar una decisión con consecuencias inconvenientes para el país'. Y ya le dije de Genaro, que sí estaba involucrado con el narcotráfico", rememoró.

OB