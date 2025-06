Plantean eliminar asueto por aniversario de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que enviará una iniciativa al Congreso del Estado para eliminar el asueto oficial estatal por el aniversario de la entidad como Estado Libre y Soberano.

El aniversario de Jalisco es el 16 de junio, pero desde 2023 se estableció que habría un día de asueto oficial, es decir, día de descanso, el cual sería el segundo lunes del mes de junio.

Sin embargo, el mandatario estatal señaló que las oficinas federales para hacer trámites sí están abiertas, lo cual genera confusión en la ciudadanía.

"Desde mi punto de vista, hay una disparidad y una confusión de la ciudadanía que hoy trata de ir a una oficina pública estatal y está cerrada, pero las oficinas federales están abiertas".

Por lo tanto, la propuesta del gobernador es mantener la fecha de aniversario del Estado para el 16 de junio, pero dejando de lado el descanso oficial que es principalmente para escuelas y servidores públicos.

"Vamos a seguir festejando el aniversario de Jalisco el día 16 de junio como marca nuestra Constitución, sin embargo, esta misma semana enviaré una iniciativa al Congreso de Jalisco para que el día de hoy y el día del aniversario del Estado de Jalisco, que la mejor forma de poderle rendir tributo a Jalisco es trabajando por las y los jaliscienses".

"No tiene por qué ser festivo. Imagínense a una mamá o un papá que, el día de hoy no hay clases, pero la mamá y el papá trabajan, los estamos metiendo en un problema enorme. El ciudadano que quiere ir a hacer algún servicio y no encuentra las oficinas abiertas. Festejemos el aniversario de Jalisco trabajando".

Será esta semana cuando el gobernador presente su propuesta al Congreso, según informó esta mañana.

El descanso oficial se estableció desde el año 2023 para conmemorar el aniversario 200 de Jalisco como Estados Libre y Soberano.

