El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong negó las acusaciones de “Zeus”, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, de que durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto se ordenó el uso del software “Pegasus” para espiar a cerca de mil 500 personas, entre ellas, los empresarios Carlos Slim y Germán Larrea, directivos de Televisa y los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.

El ex coordinador parlamentario del PRI afirmó que “yo no recibí instrucción ni di ninguna instrucción y no conozco este sistema, no lo adquirimos en la Secretaría de Gobernación”, por lo que exigió que se presenten las pruebas que sustenten los dichos del testigo protegido sobre un tema tan delicado.

Osorio Chong desmintió que el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se utilizara para espiar a políticos. “Yo nunca di ninguna instrucción para que se hiciese y específicamente lo que he señalado es que en el Cisen no se tenía el sistema Pegasus”.

Aclaró que en el Cisen se usaba otro sistema para labores de inteligencia en contra de la delincuencia organizada.

“Este otro sistema que debe de existir, registraba y no podía esconderse a todas las personas a las que se les sometía a una escucha y estas escuchas se hacían a partir de un mandamiento legal. Todos eran criminales, todos eran delincuentes, presuntos delincuentes y por eso el juez nos concedía el poderles escuchar para poder tener elementos para poderlos procesar”, apuntó.

El Universal

Nosotros no vigilamos: AMLO

Tras darse a conocer que distintos personajes públicos fueron espiados con “Pegasus” en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según un testigo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su Gobierno no se practica el espionaje.

López Obrador acusó que él siempre ha padecido de espionaje y aseguró que “puede ser que haya algo en lo que era el Cisen”.

“No tenemos información, puede ser que haya algo en lo que era el Cisen, pero yo no sé; bueno lo que salió de las ‘Guacamayas’, básicamente, pero siempre hemos padecido nosotros de espionaje, siempre. Y nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas”, declaró el Presidente.



Analizan cambios de testigos en el juicio

La Fiscalía General de la República (FGR) está considerando retirar los testimonios de destacados ex funcionarios, incluyendo a Omar García Harfuch, en el juicio contra Juan Carlos García Rivera, ex empleado de la empresa KBH, acusado de intervención en comunicaciones ilegales contra la periodista Carmen Aristegui. La FGR tenía previsto presentar 71 testigos, pero el juez Luis Benítez reveló que la institución evalúa desistirse de algunos testimonios.

Entre los implicados cuyos testimonios podrían ser excluidos se encuentran Omar García Harfuch, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Acusado por espionaje es un técnico: abogados

Juan Carlos García Rivera, acusado por su probable responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones con el software “Pegasus”, en perjuicio de la periodista Carmen Aristegui, y quien lleva más de dos años en el Reclusorio Sur, tiene carrera trunca en Ingeniería en Computación y era soporte técnico de la empresa.

Así lo manifestaron Samuel Ibarra Vargas y Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, abogados de García Rivera.

Reiteraron que su cliente es un “chivo expiatorio”, porque el anterior Gobierno utilizaba toda la fuerza del Estado para espiar periodistas, empresarios y adversarios políticos adquiriendo un programa de espionaje, es decir, utilizó un programa lícito para fines ilegales.

“Nuestro defendido que tiene carrera trunca lo han querido señalar como un genio de la informática… como la persona más capacitada para intervenir un teléfono desde una tablet o un celular colgándose de un wifi lo cual es totalmente falso.

“Los responsables en este caso deberían ser las decenas de servidores públicos que operaban Pegasus en la administración de Peña Nieto. Y ahora la FGR pide 16 años de prisión contra nuestro defendido”, expresaron.

Reiteraron que su cliente era el simple soporte técnico de la empresa que vendió un servicio de actualización de “Pegasus” a la entonces PGR, y en donde sus funciones sólo era apoyar problemas de hardware y canalizar problemáticas de software a la empresa NSO, que sólo otorga usuarios y passwords a entidades gubernamentales, que son el usuario final de “Pegasus”, tal y como lo señala NSO en su portal de internet.

Resaltaron que tienen más de ocho testigos que desahogarán su testimonio o sus peritajes, entre el 4 y el 28 de diciembre.

El lunes, durante la primera audiencia, en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, un testigo protegido identificado como “Zeus” por parte de la FGR señaló al ex presidente Peña Nieto de ordenar el uso de este programa para espiar a empresarios.

El testigo enfatizó que el ex mandatario ordenaba a las personas que eran de interés para dar seguimiento a sus actividades, mensajes y llamadas telefónicas.

El Universal

