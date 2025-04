¿Existe inmunidad en la picadura del alacrán?

Los alacranes son temidos, aunque la gran mayoría no representa un peligro real para el ser humano. Alrededor de este arácnido se dicen muchas cosas, pero ¿Qué es cierto respecto a su picadura?

Alrededor de la picadura de un alacrán existen muchos mitos que requieren ser desmentidos en favor de una mejor atención que garantice el bienestar de la víctima. Por tal razón, la investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima, Juana María Jiménez Vargas, realizó una serie de aportaciones sobre la naturaleza de estos insectos.

Jiménez Vargas señaló que los síntomas más leves por la picadura de alacrán "son un simple dolor en la zona de la picadura, escalofríos, sudoraciones, salivaciones y escurrimiento nasal, mientras que los severos se caracterizan por un entumecimiento, comenzando en la zona de la picadura y extendiéndose a distintas zonas en horas o minutos. También se pueden presentar problemas respiratorios, cardíacos e incluso la muerte si no se atiende a tiempo. Si la picadura fue por una especie no tóxica, sólo se sentirá un pinchazo y un pequeño ardor".

Aunque es importante mencionar que no todas las personas experimentan los mismos síntomas, porque depende mucho de la especie de alacrán que efectuó el piquete y la cantidad de sustancia que logró inyectar , porque no todos hacen una descarga amplía; por ejemplo, si el animal ya cazó, no tendrá tanto veneno y, por lo tanto, los síntomas serán más leves. Además, la edad y condición física de la persona también cuenta .

La investigadora también compartió que no existe la inmunidad al veneno del alacrán . Por lo que los mitos sobre que comer un alacrán para generarla, es justamente una leyenda, que carece de evidencia científica.

De forma que aquellas personas que afirman que ya han sido picados por un alacrán pueden "aguantar" otro ataque y no pasará nada, también es una falsa creencia . Por lo regular, cuando sucede que una persona sufre un piquete y no experimenta nada, no se debe a que tiene inmunidad, sino a que probablemente el animal no tenía veneno o no era lo suficientemente tóxico para provocar molestia.

"Si a una persona le picó y no tuvo síntomas, se debe a que este no era tóxico, no inyectó veneno o simplemente picó, pero no tenía veneno, por lo tanto, no hay tal inmunidad", concluyó Juana María Jiménez Vargas.

Lo más importante es buscar asistencia médica si se fue objeto de una picadura de alacrán y no realizar remedios caseros .

