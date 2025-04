El motivo por el que salen GRANOS en la piel en época de calor

Durante los días de calor, muchas personas pueden presentar diversos problemas de salud si no se hidratan de manera adecuada. La deshidratación es una de las consecuencias más comunes al no consumir suficientes líquidos, pero no es la única. También aumentan los casos de enfermedades estomacales, especialmente entre quienes acostumbran a comer en la calle. Además, algunas personas notan la aparición de granos en la piel, que en ocasiones resultan dolorosos. ¿Cuál es la causa de estas molestias?

De acuerdo con Mayo Clinic, estos granos son parte de la erupción por calor, llamada comúnmente urticaria, sarpullido o miliaria, y afecta a todas las personas por igual en esta temporada de temperaturas altas.

Esta erupción por calor, señala el portal de medicina, a primera vista se ve como pequeñas ampollas o bultos inflamados, y pueden provocar ardor y comezón.

Por si te interesa: ¿Es saludable tomar café todos los días?

Los granitos aparecen en la piel cuando esta se enfría, y se esparcen en los pliegues de la piel, el cuello, los hombros, el pecho, ingles, el interior de los codos, las axilas, y otras zonas donde roza la ropa.

Existen tres variantes principales de la urticaria provocada por el calor, y en los casos más severos, los especialistas recomiendan acudir con un médico para que evalúe al paciente y determine las medidas adecuadas a seguir.

¿Por qué salen granos en la piel por calor?

El sarpullido en la piel causado por el calor aparece, según Mayo Clinic, cuando se inflama el conducto que va de la glándula sudorípara a la superficie de la piel. Como queda bloqueada la salida, en lugar de evaporarse, el sudor queda atrapado debajo de la piel.

Para prevenir la urticaria por calor o tratarla en casa, lo mejor es:

Utilizar ropa ligera que absorba la humedad de la piel

Quedarse en la sombra para evitar exponer la piel

Mantenerse en lugares frescos y bien ventilados

No usar cremas para evitar que se obstruyan más los poros

No tomar medicamentos que provoquen sudor

Ante cualquier duda o si comienzas a presentar síntomas relacionados con la urticaria por calor, lo más recomendable es acudir con un médico. Solo un especialista puede ofrecerte el diagnóstico correcto y orientarte sobre el tratamiento más adecuado para tu caso.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF