Exigen justicia por el estudiante asesinado de Ayotzinapa, Yanqui Kothan

Estudiantes, maestros y activistas marcharon este sábado en Chilpancingo, capital de Guerrero, para exigir justicia por el asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta a manos de policías estatales y que se investigue a los servidores públicos.

La marcha fue convocada por la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, participaron unas 2.000 personas y estuvo encabezada por integrantes del comité de padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

En la protesta para exigir justicia por Yanqui Kothan, participaron normalistas de diferentes partes del país aglutinados en la Federación de Estudiantes Campesinos socialistas de México (FECSM), y estudiantes del estado de Guerrero. También integrantes del sindicato del Colegio de Bachilleres, y de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

La marcha, que duró al menos tres horas, partió del mercado de Chilpancingo hacia la carretera federal que conduce a Tixtla, en donde ocurrió el asesinato.

A su paso por las calles y avenidas, los estudiantes hicieron pintas en edificios públicos, casas, vehículos del empresas y particulares, con consignas para exigir justicia y la aparición de los desaparecidos. También llevaron a acabo un primer mitin, en el Antimonumento a los 43.

Algunas de las frases que quedaron plasmadas en paredes y muros de la capital fueron: '7 de marzo no se olvida', 'No somos ni de derecha ni izquierda', 'Nuestros ideales no caben en sus urnas, tampoco nuestros muertos' y 'Te cambia mi voto por los desaparecidos'.

La marcha concluyó con un mitin en el lugar donde fue asesinado Yanqui Kothan, en donde su madre pidió cadena perpetua para los policías responsables.

Por otro lado, uno de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de la escuela de Ayotzinapa en septiembre de 2014 exigió que se muestren los videos de la cámara de seguridad ubicada en ese mismo lugar, pues dijo desconfiar de las investigaciones que llevan acabo las autoridades.

También criticó la destitución de servidores públicos por este caso ya que, consideró, para ellos será más fácil evadir sus responsabilidades en lugar de enfrentarlas.

Las protestas de los estudiantes de Ayotzinapa se han incrementado rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio, pues acusan al Presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de la escuela en septiembre de 2014 y de no cumplir su promesa de resolver el caso.

El jueves pasado, tras una semana del asesinato de Yanqui Kothan, presentaron su renuncia el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera. También fue destituida la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Hasta el momento el policía autor material del asesinato del normalista, identificado como David N, sigue desaparecido, mientras que los otros dos participantes, Sigifredo N y Francisco N, permanecen en prisión preventiva mientras se determina su situación judicial.

