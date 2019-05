Exigen democracia interna en Morena

Elecciones democráticas de los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y apertura de las afiliaciones para que más personas se integren al partido, son las principales peticiones que hoy hizo públicas Alejandro Rojas Díaz-Durán, actual senador suplente de Ricardo Monreal.

Rojas criticó a Yeidckol Polevnsky, actual dirigente nacional del partido, por sus decisiones autoritarias al imponer dirigentes estatales y municipales a los actuales militantes de Morena.

“Polevnsky y su nomenclatura están desviando el rumbo del partido, no tienen un liderazgo democrático sino autoritario, impositivo, que no escucha a las bases”, aseguró Rojas Díaz-Durán. “Queremos que haya elecciones democráticas, que todos los dirigentes estatales y nacionales se elijan por voto secreto y universal”.

Actualmente, existen 3.1 millones de militantes de Morena en todo el país. Sin embargo, no se han abierto nuevas afiliaciones desde diciembre de 2017, por lo que Rojas exigió el derecho de afiliación al partido de cara a noviembre de 2019, fecha en la que se celebrarán las elecciones de la presidencia nacional y las dirigencias estatales y municipales del partido.

“Si se abren las afiliaciones, no duda en que se sumarán más de 20 millones de personas”, estimó Rojas Díaz-Durán, quien no descartó recurrir a los tribunales en caso de no abrirse los espacios a nuevos integrantes. “Todas las asambleas de Morena serán inconstitucionales e ilegales porque no serán con la afiliación actualizada al momento de la convocatoria”

Junto con otros disidentes de la actual presidente de Morena, Rojas y otros miembros del partido también buscarán una reforma que impida a funcionarios que manejen programas sociales postularse a las dirigencias del partido. Deberán tener cinco años de haber renunciado a un cargo que haya implicado el manejo de recursos públicos en estos programas.

“No van a ser los programas sociales trampolines de políticos y funcionarios para repetir los vicios del pasado, vamos a cortar el cordón umbilical entre los programas sociales y los temas electorales”, advirtió Rojas Díaz-Durán.

El senador suplente criticó el desempeño electoral de Morena en Jalisco durante 2018, que consideró un fracaso, y aseguró que la democratización del partido es un paso esencial para ganar las elecciones estatales intermedias del 2021.

NM