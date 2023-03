El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este miércoles como un "bodrio" el informe que elaboró el "departamentito" del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en el mundo en donde se advierte que la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamiento en México son una preocupación creciente.

"Si ustedes ven el informe del 'departamentito' del Departamento de Estado es un bodrio, dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento"

En su conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador aseguró que en el "departamentito" pueden contestar lo que quieran, pero aseguró que no tienen pruebas y que son calumniadores, pues en México afirmó que no hay masacres, no se tortura, no se violan derechos humanos, no se persigue ni se reprime a nadie. Acusó que dentro del Departamento de Estado existe este "departamentito" que protege al conservadurismo en América Latina, el Caribe y el mundo.

"En el Departamento de Estado no cambian, es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países, ¿con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional, ¿por qué tienen que intervenir? Pero, además, es un 'departamentito' dentro del departamento de estado que protege al conservadurismo en América Latina, el Caribe y el mundo, por eso ahí van como era antes, como fueron a buscar a Maximiliano".

"Si ustedes ven el informe del 'departamentito' del departamento de Estado es un BODRIO. Según expertos, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia...pueden contestarme lo que quieran pero no tiene pruebas. En México no se tortura. QueNo se confundan": López Obrador AMLO pic.twitter.com/Oalgy8DXCe — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) March 22, 2023

"Si ustedes ven el informe del 'departamentito' del Departamento de Estado es un bodrio, dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia, en el 'departamentito' del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados y nunca decían nada".

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que en México el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos y aseguró que el Departamento de Estado lo único que hace es exhibirse y hacer el ridículo.

"En México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo,si no fuese un asunto tan importante pues causaría risa pero es muy buena la polémica", afirmó.

JM