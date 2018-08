En diciembre habrá licitación para avión presidencial: AMLO

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, indicó que en los primeros días de diciembre se tendrá lista la licitación para vender o rentar el avión presidencial TP01 "José María Morelos y Pavón".

"Ya teniendo estos elementos vamos a preparar la licitación correspondiente para dar a conocer, a quienes tengan deseos de adquirir estos bienes, las bases ,las condiciones, vamos a buscar desde luego no perder", dijo.

Casi al final de la conferencia de prensa que ofreció para informar en materia de seguridad, López Obrador especificó que ninguna propuesta será rechazada, excepto que pueda subirse al avión como un préstamo, así, aseguró que siempre viajará en aviones de línea.

"No hay marcha atrás, no me voy a subir a ese avión ni como lo planteó el señor de que si lo compra él me lo va a prestar para que yo vaya a los países a cumplir compromisos de Estado, yo voy seguir viajando en aviones de línea, aunque tenga que ir a China", agregó.

Sobre los buenos comentarios que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre él, Obrador mencionó que los agradece, ya que buscará tener una buena relación con todos los mandatarios del mundo.

"Le agradezco que de un tiempo a la fecha ha sido muy prudente al referirse a los mexicanos, no ha hecho comentarios ofensivos, todo esto lo tengo que reconocer porque nosotros buscamos una muy buena relación con todos los gobiernos, pensamos que necesitamos una buena vecindad", comentó.

Previo a la conferencia, Obrador nombró a Humberto Hernández Haddad como subsecretario de Regulación Turística en la Secretaría de Turismo (Sectur), y a Simón Levy como de Planeación y Política Turística.

