Emma Coronel recuerda al "Chapo" Guzmán con esta canción

Luego de pasar tres años en prisión, Emma Coronel fue puesta en libertad el pasado miércoles 13 de septiembre. Fue en febrero de 2021 que se realizó su detención por cargos relacionados con el narcotráfico.

La exreina de belleza conoció al líder del Cartel de Sinaloa cuando tenía 17 años, durante su coronación en la feria del café y la guayaba en el estado de Durango, celebrada en 2006.

Coronel estaba enterada de todas las actividades que realizaba el "Chapo", por lo que fue una pieza clave durante su captura. La influencer y el capo formaron una familia, y se demostraban amor a través de la música.

En 2018, durante una entrevista para Telemundo, Emma platicó sobre la culpabilidad del narco, cómo era su vida antes y cómo vivieron el juicio ella y sus dos hijas en aquel momento.

La exreina de belleza también habló sobre su relación sentimental con Guzmán Loera. Ahí reveló los gustos musicales de su aún esposo.

"Le gusta mucho la música norteña, la banda, de todo", confesó Coronel y destacó que hay una pista en particular con la que siempre se acuerda de su pareja.

Se trata del tema "Flor Hermosa", el cual ha sido interpretado por varios artistas, como Banda MS, Enigma Norteño, Julián Mercado, Banda Coloso, Gerardo Ortiz o Los Ramones de Nuevo León.

Sin dar más detalles, Coronel aseguró que era una canción que nunca podrá sacarse de la mente y el corazón, pues es una canción que los une a ambos.

¿De qué trata la canción "Flor Hermosa"?

El tema "Flor Hermosa", también llamado coloquialmente "Cruzando cerro y arroyos" por sus estrofas, es una canción del género banda.

La canción narra la historia de un hombre que está enamorado y busca que una mujer le corresponda el sentimiento. Por lo que sería capaz de hacer todo por ella con tal de volverla a ver.

La letra es la siguiente:

Cruzando cerros y arroyos

He venido para verte

Palabra de honor que si

Traigo la ropa mojada

Porque ahora estuvo lloviendo

Qué más puedo hacer por ti

Si las estrellas del cielo

Pudieran hablar dirían

Lo mucho que te amo yo

Si tú me dieras un beso

Serías bien correspondida

Por mis caricias de amor

Eres flor, eres hermosa

Eres perfumada rosa

Que has nacido para mí

Acerca tu pecho al mío

Y abrázame, que hace frío

Y así seré más feliz

Y desde allá he venido a verte, chiquitita

Si las estrellas del cielo

Pudieran hablar dirían

Lo mucho que te amo yo

Si tú me dieras un beso

Serías bien correspondida

Por mis caricias de amor

Ya con esta me despido

Mañana a la misma hora

Nos volveremos a ver

Eres flor, eres hermosa

Eres perfumada rosa

La dueña de mi querer

