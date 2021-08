Embates del conservadurismo nos hacen "lo que el viento a Juárez": AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, si no tuviera el respaldo del pueblo, no podría resistir los embates del conservadurismo en contra de su administración y afirmó que "nos hacen lo que el viento a Juárez".

Al encabezar la supervisión de los programas de Bienestar en Motizintla, Chiapas, AMLO acusó a los sectores conservadores de despreciar al pueblo, y pese a que van a la Iglesia, señaló, olvidan el amor al prójimo.

"Desprecian al pueblo, pueden ir a los templos, pueden ir a la iglesia los domingos, comulgar, confesar y salen y olvidan los mandamientos, olvidan la esencia de la doctrina cristiana. Que es el amor al pueblo, el amor al prójimo Entonces por eso vamos adelante, sigamos haciendo conciencia", declaró.

"Si no existieran estos programas, no resistiríamos los embates del conservadurismo, ya nos hubiesen bocabajeado, nos tendrían aplastados, pero como tenemos el respaldo del pueblo nos hacen lo que el viento a Juárez. No pueden, no van a poder derrotar al movimiento de la transformación en México, pero la clave está en el pueblo", aseveró.

Anuncia visita a las sucursales del Banco de Bienestar

AMLO se comprometió a que, antes de que termine su gobierno, visitará las dos mil 700 sucursales del Banco de Bienestar en donde encabezará asambleas con los promotores de los programas del Bienestar y Servidores de la Nación para revisar los programas y "aplicarnos a fondo para transformar".

Este sábado, AMLO señaló que "apartará el tiempo" en su agenda para llevar a cabo estas reuniones. "Voy a apartar el tiempo para estar antes de que termine el gobierno en los dos mil 700 puntos o sitios o lugares donde estén las sucursales del Banco del Bienestar y ahí me quiero reunir con todos los promotores, los que trabajan en las comunidades, para hablar con ellos y aplicarnos a fondo para transformar, porque tenemos que unirnos. Pedirles que nos sigamos aplicando- Yo voy a seguir recorriendo el país y hago ese compromiso de visitar dos mil 700 pueblos donde estén instalados las sucursales del Banco del Bienestar", indicó.

