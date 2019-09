Elementos de la PF negocian con Durazo; mantienen bloqueo a AICM

Enrique Carpizo, abogado de elementos inconformes de la Policía Federal (PF) que no desean ser incorporados a la Guardia Nacional, informó que se mantiene una mesa de negociación con Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de plantear las demandas de los policías inconformes.

Dijo que la entrega de un monto económico que satisfaga a los policías inconformes es un punto muy importante que pudiera influir en que se levante el bloqueo que este viernes se mantiene en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En entrevista con medios, el litigante aseguró que en la mesa de negociación se han avanzado en puntos importantes y se ha calculado que, de prosperar, el pago para los elementos policíacos podría ser de 17 mil millones de pesos, en caso de que los policías federales no acepten alguna alternativa laboral planteada.

"El día de hoy se tuvo una reunión con el secretario Durazo por primer vez, quien se mostró muy receptivo. Vamos a reanudar la charla que tuvimos hoy con el propósito de ver si existe la posibilidad de un adelanto de las cantidades que están reclamando algunos policías", expuso.

"Con independencia de los conceptos jurídicos, lo que vamos a garantizar es que (el pago) sea con base a lo que dice la ley y lo que la Constitución dispone como justo, ni más ni menos. (…) estamos hablando de un presupuesto final de arriba de 17 mil millones de pesos. Es un aproximado de lo que se requeriría si en algún punto (los policías federales) optan por no aceptar alguna alternativa laboral".

Consideró que el tema de la entrega de un pago es uno de los puntos más importantes que se tratan en la mesa y en los que se ha avanzado.

Señaló que el grupo de la Policía Federal que bloquea las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un sector que se ha desesperado por no hallar una solución a sus demandas, pero manifestó que el movimiento de policías no está dividido. "No está dividido, lo que sucede es que hay gente que ya no soportó, que ya no aguanta y evidentemente toma acciones por sí mismas".

Indicó que de los resultados que salgan de esta mesa se plantearán de inmediato al grupo que bloquea el AICM.

"Una de las alternativas que se van encargar de llevar los policías que están en la mesa de negociación es llevar al movimiento que está en estos momentos en el AICM con el propósito de que esas personas vean la buena voluntad de la SSPC y en su caso, levanten las acciones que estén emprendiendo", dijo. Se espera que por la noche de este viernes se informe de los avances de esta negociación.

