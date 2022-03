Los candidatos favorecidos por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como por su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lideran las preferencias rumbo a las elecciones de 2024, según una encuesta de la consultora Enkoll divulgada este miércoles 16 de marzo.

El 35% de los encuestados indicó que votaría por Morena en 2024, además de 4% por el Partido del Trabajo (PT) y un 1% por el Partido Verde, con lo que la alianza de partidos de AMLO alcanzaría un 40 por ciento.

En segundo lugar, se encuentra el Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza de oposición, con 19%, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtiene 8% y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 2% de las preferencias.

Esta coalición opositora, que aún no decide si competirá unida en 2024, suma 29% de las preferencias, 11 puntos por debajo de la alianza oficialista.

Mientras que el liberal Movimiento Ciudadano (MC), que se autodefine como una tercera opción, totaliza 5% de la intención de voto.

El porcentaje restante no se posicionaría todavía con un partido.

La encuesta se realizó entre el 10 y el 12 de marzo a mil 006 personas con credencial para votar con una entrevista cara a cara en viviendas y un nivel de confianza de 95% con un margen de error de 3.1 por ciento.

Aunque aún faltan dos años para las elecciones, la carrera presidencial ha despertado expectativa por las luchas de alto perfil dentro del partido de AMLO, quien además pidió esta semana a sus opositores "que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia".

Dentro del gobernante de Morena, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabeza las preferencias con 37% de los encuestados que votarían para que ella fuese la candidata, mientras que en segundo puesto está el canciller, Marcelo Ebrard, con 20 por ciento.

La lista del oficialismo la complementan Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de López Obrador, con el 8%; el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, con el 7%, y por último el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, con 6 por ciento.

En el PAN destaca Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en 2018, con el 39%, y la diputada y ex primera dama Margarita Zavala, con el 32 por ciento.

Mientras que en el PRI hay un empate técnico entre el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo (19%), el senador y ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong (18%), y el ex secretario de Turismo Enrique de la Madrid (18%), los tres cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto.

De MC, trascendió que lidera el alcalde de la norteña ciudad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, con el 33%, mientras que en segundo puesto está el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con el 21 por ciento.

En un careo entre Sheinbaum, Anaya y Colosio, ella obtendría 42 % de los votos, el panista 25 %, y el alcalde de Monterrey 17 por ciento.

OF