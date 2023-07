La senadora Xóchitl Gálvez negó ayer que haya propuesto privatizar la salud y que los empleados del Gobierno paguen su servicio médico.

En conferencia de prensa durante su visita a Oaxaca señaló que su declaración sobre el tema fue tergiversada porque “al Presidente no le gusta leer”. Aclaró que respondió a una pregunta sobre si ella regresaría las pensiones a los ex Presidentes y los seguros de gastos médicos mayores.

“Yo jamás me referí al sistema de salud. La pregunta del reportero era sobre las pensiones a ex Presidentes, que dije no regresan, y quien quiera un seguro médico que lo pague de su bolsa. Eso fue lo que dije en la respuesta y lo vuelvo a decir”, aclaró la aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México.

Gálvez recordó que actualmente algunas dependencias del Gobierno federal continúan con seguros médicos privados.

“Yo lo que dije es, tú puedes comprar como una ‘polla’ de seguros y decir: ‘A ver quién quiere seguro, bueno a ver, se va a cotizar y si lo compras en ‘polla’, ya que lo pague el usuario, quien quiera seguro que lo pague. Lo que yo dije es que cada quien pague su seguro, y lo que puede hacer el Gobierno es hacer una especie de colectivo”, indicó.

AMLO la crítica en la mañanera

Sin decir su nombre y sólo mencionando que es “una persona del bloque conservador”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó ayer en la mañanera la propuesta de Xóchitl Gálvez de que los trabajadores paguen un seguro, pues afirmó que es una mentalidad privatizadora, pues acusó que con estas propuestas se busca que ya no haya seguridad social, que desaparezca el ISSSTE y el IMSS.

En días pasados, se viralizó un video en redes sociales en el que Xóchitl Gálvez planteó que los trabajadores puedan pagar un seguro, como el que ella paga al mes por 130 mil pesos, pero llegando a un acuerdo con las aseguradoras, este monto podría bajar a 70 mil pesos al mes.

A pesar de que la panista explicó que ese video es sólo una parte de su respuesta, en la que no se ve que se refiere a un contrato colectivo y que respondía a una pregunta sobre los ex Presidentes, AMLO lo aprovechó fuera de contexto.

“Acaba de darse a conocer que una persona está proponiendo, fíjense lo que propone esta persona del grupo, del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro, o sea que ya no haya seguridad pública, seguridad social, que no haya ISSSTE, que no haya seguro Social y mucho menos el IMSS Bienestar, desaparece todos esos y ella dice que los trabajadores paguen un seguro”, se arrancó López Obrador ayer en Palacio Nacional.

“Se equivocó, yo creo que no hizo bien las cuentas porque habló de que esa persona paga 130 mil mensuales por su seguro, pero que podría conseguirse en un acuerdo posiblemente con las aseguradoras, 70 mil pesos mensuales, yo creo que se equivocó porque todos los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son casi 22 millones de personas, su promedio de ingresos mensuales son 16 mil pesos, ¿entonces de dónde van a sacar 70? A lo mejor estaba pensando en el año, de todas maneras, al año no deja de ser una cantidad considerable”, añadió el Presidente.

Asegura que rebasó 160 mil firmas

Xóchitl Gálvez presumió ayer que ya rebasó el requisito establecido por el Comité organizador del Frente Amplio por México, al reunir más de 160 mil firmas de respaldo a su aspiración presidencial.

Entrevistada en Oaxaca, la aspirante por la oposición dijo que su meta es llegar a un millón de firmas, pero lo más importante recalcó, es que éstas se traduzcan en votos durante la consulta ciudadana del próximo 3 de septiembre.

Destacó que las firmas recabadas hasta el momento representan “que sí he logrado despertar cierta emoción. El hecho que la gente me diga: ‘Estoy feliz’, ‘estoy contento’, ‘estoy esperanzado’ me representa algo positivo y un compromiso de seguir trabajando”.

- ¿Cuántas firmas lleva hasta ahora?, se le preguntó.

“Yo hasta donde me quedé, más de 160 mil. Ahora vienen las plataformas de los partidos, esas también son importantes. Esta era la plataforma ciudadana, que es justo a la que yo apostaba”.

Alejandro Robles, diputado por Morena, denuncia a Santiago Creel

El diputado por Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, informó ayer que interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Contraloría de la Cámara de Diputados para que se realice una investigación contra el diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por presuntamente violar la ley y hacer uso indebido de recursos, tras registrarse como aspirante presidencial por parte del Frente Amplio por México.

“Estuve en el INE desde temprano para pedir que se inicie este recurso, porque desde la titularidad del Poder Legislativo no se puede estar jugando en un partido político para ser postulado por la coalición de partidos de la derecha, y violar de manera flagrante la ley”, señaló.

El morenista sostuvo que “el cargo de presidente de la Mesa Directiva requiere imparcialidad y unidad”. Aseguró que espera la respuesta del INE y la FGR para ratificar su denuncia, aportar más pruebas y que ordenen a Creel dejar la presidencia de la Cámara de Diputados.

El diputado por Morena, Alejandro Robles, ya había denunciado anteriormente a Xóchitl Gálvez ante la FGR y la UIF. ESPECIAL

“Decisión del INE sobre mercancía alusiva a Morena raya en censura”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró ayer que las recientes medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), tal como el impedimento al Presidente de la República para hablar de temas de coyuntura, así como la decisión adoptada sobre la comercialización de mercancías alusivas a Morena “rayan en la censura”.

El pasado jueves, dicho Consejo aprobó considerar como propaganda la venta de peluches denominados “Amlitos” en eventos de Morena, cuando estos sean ingresados a sus actos de precampaña o campaña.

Ante ello, Delgado Carrillo señaló que “el INE no tiene facultades para prohibir al partido, ya que dichos productos están fuera del control del Movimiento”.

Subrayó que el partido guinda ha sido respetuoso ante las determinaciones del INE, pero insistió en que “ciertas decisiones tomadas por el órgano electoral generan extrañeza de cara al proceso electoral del 2024”.

“Con esto lo que intentan es censurar y limitar la creatividad de nuestros simpatizantes y militantes; bajo ese criterio, cualquier mención en medios de comunicación, o alguna encuesta en favor de cualquier partido tendría que ser cargado a los gastos de campaña de ese partido. ¡Un absurdo!”, mencionó.

Mario Delgado, líder nacional de Morena, sabe hasta dónde puede llevar cada tema en la agenda de los aspirantes presidenciales. EL UNIVERSAL

Las giras

Sheinbaum se reúne con Rigoberta Menchú

La aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, se reunió ayer con Rigoberta Menchú, activista guatemalteca y ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien le mostró su apoyo.

“Como siempre yo vengo a desearle mucho éxito, a felicitarla por todo su liderazgo que usted tiene, pero sobre todo la trayectoria”, apuntó Menchú.

Señaló que las mujeres han nacido de muchas luchas, y todas estas llegan a un punto culminante.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México describió a Menchú como una mujer admirable y entrañable.

“Es un honor y un orgullo, sobre todo escuchar su sabiduría siempre”, expresó la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

No aceptaré ayuda de otros partidos: Ebrard

El aspirante por Morena, Marcelo Ebrard, sostuvo ayer que no aceptaría apoyo de otros partidos políticos, menos del PAN, luego de que militantes expresaron su respaldo a Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, señaló que estos apoyos hay que rechazarlos totalmente, porque se trataría de un engaño.

“Yo no aceptaría el apoyo de ningún partido, menos del Partido Acción Nacional. Si son la contraparte , ¿cómo puede ser que estés promoviendo a alguno de nosotros? En este caso me preguntan por Claudia Sheinbaum, ya ella definirá su posición”, expuso.

Respecto a las declaraciones de Ricardo Anaya sobre que las “corcholatas” de Morena “no levantan”, respondió que él tuvo su momento de actuar, pero fracasó.

“No habrá reversa en programas sociales”

En Axochiapan, Morelos, el aspirante a candidato presidencial por Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “sentó las bases para que continúe la Cuarta Transformación, y por eso no habrá reversa ni al mandato del pueblo ni a los programas sociales, que son la esencia de nuestro movimiento”. Tras destacar que la Pensión Universal para Adultos Mayores beneficia en Morelos a casi 184 mil 500 personas, preguntó a los asistentes si están de acuerdo en que retorne la pensión millonaria a los ex Presidentes de la República o se mantenga la pensión para adultos mayores y aumente de cuatro mil 800 a seis mil pesos bimestrales a partir de enero próximo, además que se pueda aplicar a partir de los 63 años.

Monreal urge activar programa contra sequía

El aspirante a candidato presidencial por Morena, Ricardo Monreal, hizo ayer un llamado a las dependencias del sector agropecuario para que impulsen un programa emergente, a fin de hacer frente a la sequía que viven los campesinos de diversas regiones en el Norte del país.

Durante una asamblea informativa en Durango, indicó que los hatos ganaderos sufren la embestida del temporal, así como las personas, quienes también padecen por la falta de lluvia y agua para subsistir.

Por ello, hizo “un llamado a las dependencias del sector agropecuario para implementar programas de emergencia en Durango, Zacatecas y Chihuahua”. Confió en que habrá comprensión y apoyo por parte del Presidente López Obrador.

Velasco propone unidad policiaca femenina

El aspirante del Partido Verde para ser candidato presidencial, Manuel Velasco, publicó ayer en sus redes sociales acerca de su visita a Baja California Sur.

“Desde Los Cabos, Baja California Sur, nos pronunciamos por destinar al menos 30% de todos los cuerpos policiacos del país a atender denuncias y alertas de violencia de género e intrafamiliar, y que dichas unidades se integren por mujeres policías y mujeres especialistas en derechos humanos”.

Además, señaló que es necesario construir gimnasios al aire libre en todo el país, esto como una estrategia para rescatar espacios públicos, fortalecer el tejido social y alejar a los jóvenes del alcohol y de las drogas, y lamentó la muerte del empresario Alejandro Martí. “La mejor forma de honrar su legado es trabajar por la paz en México”.

