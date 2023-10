Luego de reunirse con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, la senadora Xóchitl Gálvez anunció que aceptó la propuesta del Gobierno federal para contar con un esquema de seguridad compuesto por integrantes de la Sedena que la protejan durante sus recorridos por el país.

Entrevistada en el Senado, la virtual candidata presidencial de la alianza opositora aclaró que esa escolta sólo la acompañará en giras a Estados o regiones del país donde haya condiciones de riesgo por la presencia de grupos del crimen organizado.

“Sí acepto un apoyo de seguridad sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos. Sí me interesa que cuando llegue a Culiacán no ande con esta angustia de, ¿qué está pasando allá?, o cuando llego a Cajeme, en Sonora”, indicó.

Xóchitl Gálvez reveló que desde hace algunas semanas contrató a dos guardias de seguridad privada y dijo que se resistía a contar con resguardo de las instituciones públicas de seguridad sólo para ella y no “para el resto de los mexicanos”.

“Lo que me explicó el General (Luis Cresencio Sandoval) es que en mi caso no soy cualquier ciudadano ya. O sea, que acepte yo que mi condición cambió al ser una posible candidata a la Presidencia de la República. Es bajo esa condición, y bajo esa condición, soy una mujer responsable”, expresó.

“Ahorita ya se acabó la bicicleta”, recalcó.

La senadora panista señaló que el responsable de su seguridad privada hablará con quien el titular de la Sedena designe para resguardarla, “sobre todo cuando vayamos a los Estados, cuando tengamos que ir a las regiones, porque ahora la estrategia que yo traigo es que voy a entrar hasta abajo, voy a entrar al Nayar y voy a entrar a la Tepehuana y a Los Altos de Chiapas. Ya el trabajo urbano se acabó, lo mío es cuatro por cuatro, todo terreno”.

El Universal

“Algo sencillo”: Sheinbaum sobre protección del Ejército

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara que Claudia Sheinbaum aceptó la protección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la virtual candidata presidencial informó que planteó que fuera algo “sencillo” que no le impidiera estar con la gente.

En redes sociales, la aspirante presidencial recordó que se reunió con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, para sugerirle apoyo de seguridad de cara al proceso electoral del 2024.

“Hace unos días me reuní con el general secretario de la @SEDENAmx Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente. Muchas gracias a él y al Presidente @lopezobrador_”, detalló Sheinbaum en redes sociales.

“Derecha intolerante, no es una opción”

El ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, a respuesta de una publicación en redes sociales respecto a la masacre estudiantil de 1968, expresó que: “La derecha intolerante y represora, no es una opción”. Ante tal comentario, Murayama reaccionó a la publicación del músico, quien señaló que “los organizadores del movimiento estudiantil no eran unas blancas palomas”.

En su posteo los calificó de “cerdos comunistas”, pues dijo, ninguno de ellos murió y “sabían de qué iba el asunto”.

Comentarios que provocaron la reacción del ex consejero del INE, señalando que el movimiento estudiantil del 68 respetó la Constitución, ejerció libertades de manifestación y expresión.

Claudia pide a aliados no confiarse

A ocho meses de la elección presidencial y a un año de la transición del poder, Claudia Sheinbaum pidió a los partidos aliados no confiarse, organizarse y seguir sumando a más personas sin importar su afiliación partidista para la transformación del país.

Arropada por la militancia y simpatizantes del Partido Verde, Sheinbaum recibió en Expo Reforma la constancia como “Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación”, por parte del instituto político, donde destacó que ha sido un aliado para lograr la Cuarta Transformación.

En ese sentido, Sheinbaum pidió al Partido Verde, al igual que lo hizo al Partido del Trabajo, que forme comités por todo el país, así como abrir sus puertas para que se sumen más personas.

PV promete cuatro millones de votos

El senador con licencia Manuel Velasco aseguró que en el 2024 Claudia Sheinbaum va a ganar la Presidencia de la República “3 a 1”, y que el Partido Verde va a aportar cuatro millones de votos.

Durante la entrega de constancia como coordinadora Nacional de la Cuarta Transformación para la virtual candidata presidencial, Velasco Coello comentó que, en las recientes encuestas, se coloca a Sheinbaum con el 60% de la preferencia si hoy fueran las elecciones presidenciales por lo que se encuentran convencidos de que tienen a “la mejor candidata”.

“La doctora va a ganar 3 a 1 y el Partido Verde va a portar cuatro millones de votos (para la elección presidencial)”, aseguró el senador con licencia ante decenas de militantes y simpatizantes del Partido Verde.

Ordenan eliminar “posdata” de AMLO

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó A Presidencia de la República eliminar la “posdata” que incluyó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la transmisión de sus mañaneras porque podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral que se encuentra en curso.

La medida cautelar fue aprobada este martes 3 de octubre por unanimidad por los consejeros electorales Claudia Zavala, Arturo Castillo y Rita Bell López.

La medida cautelar -desde una óptica preliminar- señala que la “postdata” debe ser eliminada de las conferencias de los días 25, 26 y 27 de septiembre. Los consejeros electorales ordenaron a Presidencia que en se haga auditivo el mensaje.

Senadora solicita regresar al PRI

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo informó que a partir de ayer decidió incorporarse a la bancada del PRI, luego de que en la actual Legislatura formó parte del PT y del llamado Grupo Plural.

La senadora por Puebla informó a través de un oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria de su decisión de integrarse a las filas del PRI.

Cabe destacar que Nancy de la Sierra renunció al PRI en 2017 luego de ocupar diversos cargos a nivel estatal y municipal durante más de dos décadas.

Se contempla que su reincorporación al partido Revolucionario Institucional es porque la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno la está contemplando como aspirante a la candidatura para la gubernatura de Puebla.

CT