Elecciones USA 2020: AMLO esperará para reconocer a algún candidato como ganador

Este sábado por la mañana, las proyecciones del conteo de votos reconocieron al candidato demócrata, Joe Biden, como el ganador de la elección a la Presidencia de Estados Unidos.

"Acerca de las elecciones, vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes"

Con el pasar de las horas, los mensajes de felicitación para Biden comenzaron a llegar por parte de mandatarios de otros países, uno de los primeros en hacerlo fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; sin embargo, esta tarde, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que México esperará hasta que termine el proceso para dar su reconocimiento.

En conferencia de prensa desde Tabasco, en donde se encuentra atendiendo las inundaciones del estado, López Obrador emitió las siguientes declaraciones:

"Acerca de las elecciones en Estados Unidos, vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno, entonces queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos".

Para evitar especulaciones, AMLO aseguró que "tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos, no ha sido injerencista y nos ha respetado y con el candidato Biden lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años que nos entrevistamos, le presenté una carta dándole a conocer el porqué de nuestro movimiento, nuestra lucha, hablamos sobre política migratoria de modo que no hay malas relaciones, sólo que yo no puedo decir 'felicito a un candidato, felicito a otro' porque quiero esperar a que termine el proceso electoral".

López Obrador aseguró que no quiere ser "imprudente" porque "nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron, una de las veces, la Presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores, eso fue lo que pasó en el 2006, todavía no había un cómputo y el presidente de España ya estaba felicitando a Calderón, eso no queremos hacerlo nosotros. Terminan sus procesos, se resuelve quién triunfó y en ese momento damos a conocer nuestro reconocimiento".

El reconocimiento oficial para algún candidato podría ser hasta después del 14 de diciembre, fecha en la que se reunirá el Colegio Electoral para emitir sus votos y enviarlos al Congreso.

Será hasta el 6 de enero del 2021 cuando el propio Congreso, después de contar los votos del Colegio Electoral, determine al nuevo Presidente de los Estados Unidos.

JM