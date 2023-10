Pese a que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitaron que se cite a una nueva sesión para discutir el acuerdo de paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas, aún no hay fecha para que esto se lleve a cabo.

Las redes sociales del INE desmintieron versiones que indicaban que la reunión sería ayer a las 18:00 horas o la próxima semana.

“En cuanto se realice la convocatoria se notificará por los canales oficiales”, se indicó.

El jueves, el Consejo General del INE rechazó el acuerdo por el que los partidos deberán postular a cinco mujeres para las gubernaturas (se renovarán nueve) en 2024.

Esto ocurrió en medio de confusiones y diferencias sobre qué y cómo votar. Incluso, una consejera acusó que hubo una “chicanada” en la votación, porque no tuvieron oportunidad de discutir diversos puntos por separado.

En la sesión, seis consejeros votaron en contra del proyecto en lo general para respaldar un ajuste.

Sin embargo, al votarse mayoritariamente de esa forma, la presidente del INE señaló que el proyecto quedaba rechazado.

Paridad no modificaría los resultados en urnas

Mientras en el Instituto Nacional Electoral (INE) alista una segunda sesión para discutir y aprobar las reglas de paridad para el próximo proceso electoral, algunos especialistas como Alejandro Motta, profesor investigador de la Universidad Panamericana, advierten que al electorado poco le importa si el aspirante es mujer u hombre, ya que esa razón o argumento se ha ido “desdibujando” para que la gente decida su voto. Hoy la ciudadanía exige resultados a los problemas que vive y ve otras características en los candidatos.

En tanto, otros expertos coinciden en señalar que sí es necesario establecer cuotas, porque de lo contrario los partidos políticos no asignarán espacios a mujeres y se rezagaría esa brecha que aún existe. Por eso, prevén impugnaciones hasta por quienes creían tener la candidatura en la bolsa.

Aunque, a decir de Javier Hurtado, politólogo de la Universidad de Guadalajara, esos Juicios para la Protección para los Derechos políticos-electorales de la Ciudadanía (JDC) que promoverían difícilmente tendrán éxito, porque la Ley marca que son los partidos políticos quienes postulan a los aspirantes.

Admiten que con la propuesta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del INE que plantea emitir criterios para que se postulen al menos cinco mujeres en algunas de las nueve gubernaturas que estarán en juego en los comicios de 2024, se podrían “herir algunas susceptibilidades o se acentúen algunas diferencias”, principalmente en Morena y Movimiento Ciudadano.

En este proceso electoral no descartan, por ejemplo, que vuelva el fenómeno conocido como Juanita a la Ciudad de México. Al final, si triunfa la candidata de la Cuarta Transformación a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, “jalará a Omar García Harfuch al gabinete de seguridad, y lo va utilizar como dicen, por guapo, para generar votos a su favor” en la capital del país, opinó Hurtado.

Voz del experto

Javier Hurtado, politólogo de la Universidad de Guadalajara

“Sí es posible la intervención del INE”

Ante la discusión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la paridad en las gubernaturas de los nueve Estados que tienen elecciones en 2024 y las inconformidades de los distintos partidos políticos que señalan la nula facultad de la autoridad electoral para intervenir en ello, Javier Hurtado, politólogo de la Universidad de Guadalajara, resaltó que sí es posible la intervención del INE.

Según el académico, si bien eso le corresponde al Congreso de la Unión regularlo, una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da facultad al INE para obligar al cumplimiento de la Constitución, pues hay una omisión de parte de las legislaturas.

De haber un cambio en la resolución del INE, que este jueves rechazó el acuerdo para garantizar la paridad de género en medio de una confusión de los consejeros electorales, Javier Hurtado aclaró que los cambios también le aplicarían a los Estados de Puebla, Yucatán y Jalisco, pues es falso que lo tengan regulado.

“Por lo menos en el Estado, con la reforma al artículo 237-Bis del Código Electoral, el principio de paridad está parcialmente regulado, pues sólo a los partidos políticos locales los obliga a postular una mujer, pero no a los nacionales”.

La pretensión del INE de obligar a que, por lo menos en cinco de los nueve estados, se postulen mujeres afectaría particularmente a Jalisco, a decir del politólogo, pues estaría obligado a tener una candidata.

“Habrá algunos partidos que se van a inconformar, que se opondrán y van a tratar de seguir aplicando sus criterios misóginos y machistas que impiden la participación de las mujeres en la política, entre ellos, señalo a MC”, añadió.

Adelantó impugnaciones por parte del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Morena también está en aprietos, pues no tiene salida para los estados del sur con las votaciones más altas: Tabasco, Chiapas y Veracruz, donde tiene acordados solo candidatos.

El politólogo no descarta un acuerdo entre Morena y MC para repartirse las cuotas de género y dejar hombres en los estados que tienen mayor votación, pero advirtió que “Jalisco haría el ridículo y haría honor a su nombre de que es tierra de machos, entonces yo veo invariable que por más que griten y pataleen o se inconformen, MC debe postular mujer y les apuesto lo que sea”, mencionó.

Voz del experto

Alejandro Motta Nicolicchia, profesor de posgrados de la Escuela de Comunicación de la UP

No hay que darle tanto peso...

Para Alejandro Motta Nicolicchia, profesor de posgrados de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana (UP), no hay que “darle tanto peso” a la decisión que pudiera tomar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la confusión que se registró durante la votación del pleno respecto a la propuesta de paridad de género que habrá con miras a la próxima contienda electoral.

“En términos sociopolíticos de opinión pública, hoy, me parece que la sociedad cada vez va restándole peso a si es candidata mujer o hombre. Uno no puede tomar la decisión de votar por una persona por su sexo, tiene que ser por su capacidad, currículum, honestidad, autenticidad, credibilidad y propuestas”.

Estimó que el tema de cuotas ayudó en un principio para que hubiera una paridad y así la mujer obtuviera más espacios en la política. Consideró que designar un número determinado de espacios resulta hasta machista “porque no puede haber más mujeres que hombres, por ejemplo, o sea, porque tenemos incluso que limitar la cantidad de mujeres que postulen o que aspiren a cargos públicos, por qué hay que cumplir una cuota”.

El catedrático consideró que si bien existe una agenda política nacional donde efectivamente el tema de la mujer es importante, el día de mañana esa barrera se tiene que romper, porque no se puede decidir por un tema de números. “Esto hablará de una sociedad madura en la que, al final, el tema de si es mujer u hombre pues va a carecer de importancia. El reto es que nadie me tenga que obligar a eso”, subrayó Motta Nicolicchia, tras insistir en que el tema de si es hombre o mujer cada vez se desdibuja como argumento poderoso para que la gente decida su voto en las urnas.

En Jalisco, dijo, es difícil pronosticar qué pasará con la designación del aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, y si será hombre o mujer, ya que ni el mismo partido “sabe muy bien qué va a pasar en Jalisco y cuál va a ser la posición del gobernador, o qué se va a decidir, porque eso todavía se está barajando”.

Además, todavía no ha oficializado una candidatura presidencial y esa decisión no solo pasa por Nuevo León, sino también por Jalisco por el capital político que tiene el mandatario jalisciense, y “Dante (Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano) lo sabe”.

El profesor de postgrados de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana (UP) dijo -por cierto- que no ve un panorama sencillo para los candidatos independientes, por la recolección de firmas y no será fácil para Marcelo Ebrard vaya con quien vaya. Si Marcelo termina en boleta, hay que ver cómo y de qué manera. “Yo no lo veo porque se necesita estructura, no solo nivel de conocimiento”.

CT