En redes sociales circula un video en el que la aspirante a la candidatura a la Presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, expresa que los seguros médicos deben ser pagados por los trabajadores.

El fragmento en donde afirma su postura se difundió ayer, sin embargo, en la conferencia de prensa en la que se reunió con empresarios en la Coparmex de Chihuahua, enfatizó que se dirigía a funcionarios de Gobierno y ex Presidentes. En dicha reunión fue cuestionada sobre las declaraciones de Vicente Fox acerca de retornar las pensiones y seguros de gastos médicos a ex Presidentes.

“Yo creo que es un tema que hay que estudiar, el tema del seguro de gastos médicos. Creo que lo deben pagar los empleados, sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo”, dijo la legisladora.

Ejemplificó que ella ha pagado 130 mil pesos mensuales a su seguro colectivo de gastos médicos, y que al contratar un paquete podría resultar en 70 mil pesos para los trabajadores.

“El Gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagarán los empleados, y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada”, expresó.

En cuanto a las pensiones, Gálvez mencionó que “lo que ya no está para el erario público, no puede volver, creo que sí es importante que cada quien pague su seguro, así como yo pago mi seguro, mi gasolina, yo pago mi automóvil, pero sí podría el Gobierno ayudar a pagar menos a los empleados”.

El Universal

Xóchitl rechaza propuesta de Ebrard para partipar en un debate

En un intercambio de mensajes a través de sus cuentas de Twitter, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz rechazó la propuesta del aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, a participar un debate entre ambos, pues refirió que “no es el tiempo”, pero le deseó suerte en su proceso.

Tras la negativa de Xochitl para enfrentarse a él en un debate, el ex canciller respondió que siempre es tiempo de debatir, “hoy más que nunca”.

Tramita amparo contra dichos

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, interpuso una demanda de amparo contra las últimas declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra, las cuales consideró violatorias de sus derechos humanos. Previo a decidir si procede la demanda, el juez Octavo de Distrito en materia Administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, requirió a la senadora panista para que en un plazo de cinco días precise los actos reclamados, apercibida de que no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Gálvez Ruiz recurrió a la protección de la justicia, luego de que esta semana fuera llamada “Señora X” en la mañanera.

“El INE ya es como la Santa Inquisición”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó ayer al INE como la “Santa Inquisición”, por ordenarle bajar los videos y versiones estenográficas de las mañaneras de 10, 11, 14 y 17 de julio pasado, en donde hace referencia a la aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

En ese sentido, el INE también rechazó imponerle medidas cautelares por supuesta violencia política de género contra la senadora del PAN.

Ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó nuevas medidas contra el Presidente tras una queja interpuesta por Xóchitl Gálvez, a fin de que se abstenga de pronunciarse sobre las elecciones de 2024.

La comisión aprobó eliminar o modificar las conferencias matutinas y versiones estenográficas de los días 10, 11, 14 y 17 de julio.

En dichas conferencias hace alusión al proceso electoral federal del próximo año, además de que hace referencia a la legisladora panista, por lo que puede vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

El Universal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de pronunciarse sobre las elecciones federales de 2024. EL UNIVERSAL

Ebrard considera indignante dichos de Fox sobre programas sociales

El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, señaló que Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, ambos aspirantes de oposición a la Presidencia, estuvieron en el gabinete del ex Presidente Vicente Fox.

Durante una asamblea en Colima, recordó que el ex Presidente Fox dijo que debían eliminarse los programas sociales.

“¿Ya lo vieron? Los dos principales precandidatos del frente conservador son, o fueron, miembros del equipo de Vicente Fox Quezada como Presidente de México. Tanto Xóchitl como Santiago Creel. Los dos”, apuntó.

“¿Qué dijo el señor Fox? Que hay que quitar los programas sociales y que somos una bola de flojos. ¿No sé si lo vieron? ¿No es indignante eso? ¿Y a poco nos vamos a dejar?”, cuestionó.

Más tarde, en conferencia de prensa, insistió en debatir con la senadora Xóchitl Gálvez, incluso en formato de TikTok.

“Creo que a la gente le gustaría mucho escucharnos. Yo tampoco sé quién va a ganar, pero ella está hablando de la 4T. Entonces, yo estoy dispuesto a responderle”, aseguró.

El Universal

Marcelo Ebrard no quita el dedo del renglón sobre sostener un debate con Xóchitl Gálvez, hasta por TikTok. ESPECIAL

El ex canciller critica selección de Gurría

“Me sorprende que el PAN, PRI y PRD tengan organizando su plan de Gobierno a José Ángel Gurría, porque es la constatación contundente de que lo que estamos diciendo de que es el regreso al modelo anterior es real. Si Gurría va a preparar su plan, imagínate, con Gurría yo debatía en la Cámara hace muchos años sobre el Fobaproa, porque el señor no quería informar nunca”, expuso Marcelo Ebrard sobre la propuesta del Frente Amplio por México.

Las giras

Sheinbaum apuesta por el feminismo

Una transformación feminista es lo que vive México en la actualidad, aseguró ayer Claudia Sheinbaum Pardo durante la Asamblea Informativa que realizó en Puebla, donde apostó por una continuidad de la 4T sin discriminación y con equidad para las mujeres. “Las mujeres poblanas son guerreras, artesanas, cocineras, aquí hay mujeres que son historia y van a seguir haciendo historia”, destacó la ex jefa de Gobierno de la CDMX. ‘’Que haya igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a derechos, a trabajo igual, salario igual. Las mujeres tenemos derecho a la autonomía”.

Adán pide proteger a las mujeres

Adán Augusto López Hernández ofreció crear un plan nacional de apoyo a las mujeres, al señalar que es momento de dar un impulso definitivo a las mujeres trabajadoras de todo el país, así como hay un programa social que respalda a los adultos mayores. “Nunca más una mujer violentada, nunca más un feminicidio en el Estado de México. Vamos a crear programas de prevención, mecanismos de justicia con perspectiva de género, mucha difusión para la protección de todas las mujeres. Vamos a cambiar esa realidad que hoy lastima a muchas partes de esta Entidad y del país”.

Pacificar el país, meta de Fernández Noroña

“No se ha logrado pacificar al país, se ha avanzado en los indicadores, no tengo duda de ello, pero tampoco sería necio no reconocer que no hemos logrado pacificar al país”, dijo el diputado federal con licencia por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña al llegar ayer por la tarde a Mazatlán para una visita a Sinaloa.”En materia de seguridad hay que abrir un debate sobre la legalización de todo tipo de droga, no estoy diciendo que se legalice, abrir el debate porque tenemos que encontrar la manera de quitarle el poder político, económico y militar al crimen organizado, yo creo que esa parte hay que revisarla”, añadió.

Monreal reconoce el crecimiento de Adán

Ricardo Monreal, aspirante a Coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, manifestó ayer su respeto a su contrincante por el mismo puesto en Morena, Adán Augusto López, pues reconoció que el ex titular de la Secretaría de Gobernación ha gozado de un crecimiento significativo en las preferencias electorales.

De acuerdo con reportes de la prensa nacional, Monreal Ávila, en una entrevista, manifestó que le tiene mucho respeto al tabasqueño porque ha ido creciendo en las percepción popular debido a la estructura territorial con la que cuenta.

Creel recuerda que bajó la criminalidad

El aspirante a candidato presidencial por el Frente Amplio por México, Santiago Creel, compartió ayer un video en su cuenta de Twitter sobre el por qué se visualiza a sí mismo como la mejor opción para la oposición.

“Quiero encabezar el Frente Amplio por México porque sé como conciliar al país, ya lo hice cuando fui Secretario de Gobernación, en donde bajamos la criminalidad en un 30%”, sostuvo el legislador panista. Anteriormente había señalado sobre la inseguridad del país, y también criticó la postura del ex Presidente Vicente Fox, sobre los seguros de gastos médicos, y le recomendó rectificar sobre sus declaraciones.

Velasco convoca a Acuerdo Nacional

“Las mujeres de Aguascalientes saben que en mí tienen y tendrán a un amigo y a un aliado para luchar y trabajar por el respeto pleno a sus derechos hasta lograr que ocupen el lugar que realmente se merecen en nuestra sociedad”, publicó en redes ayer Manuel Velasco, aspirante del Partido Verde para ser el candidato presidencial por Morena. “Convocamos a construir con diálogo y conciliación un Acuerdo Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres, en el que participen todos los sectores, para evitar esfuerzos aislados, y trabajar unidos por un México sin miedo”, dijo en Aguascalientes.

CT