El precandidato al Gobierno del Estado por Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, ratificó ayer, en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), una queja por motivo de la guerra sucia en su contra suscitada desde el inicio de la precampaña.

Al salir del IEPC, Lemus Navarro expresó su preocupación por la situación, pues apenas se encuentran en las etapas iniciales del proceso electoral y ya es blanco de ataques por parte de Morena y sus aliados.

“Estamos saliendo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde ratificamos una queja contra toda la guerra sucia que estamos recibiendo en estos momentos. Imagínense, apenas inicia la precampaña y ya ha comenzado Morena y sus aliados con todas sus artimañas”, explicó el precandidato a la gubernatura de MC.

Lemus Navarro sostuvo que este tipo de acciones por parte de sus contrincantes electorales se sustentan en el pavor que tienen al proyecto colectivo que encabeza.

“Es señal, no del miedo, sino del pavor que nos tienen. Pero no importa, la ciudadanía es muy inteligente y, sobre todo, muy madura; no cae en esas trampas que quieren incitar estos partidos políticos que no deben llegar a Jalisco”, afirmó el precandidato naranja.

El 13 de noviembre, a través de sus redes sociales, Pablo Lemus alertó que se detectó el uso de llamadas telefónicas a su nombre para asustar y confundir a la población. Dichas llamadas vinculan su nombre a un presunto miembro del crimen organizado, solicitando dinero.

“Están usando mi nombre para vincularme a un grupo del crimen organizado y extorsionar a las familias jaliscienses. De ese tamaño es su inmoralidad y su desesperación. Voy a presentar a las autoridades una denuncia penal para dar con los responsables de esta campaña negra”, escribió el 13 de noviembre.

“Si tú, un familiar o conocido reciben una llamada a mi nombre y te piden dinero para financiar campañas, cuélgales y denuncia. No te dejes engañar. Ayúdanos a pasar la voz”, concluyó el mensaje que Lemus escribió en su cuenta de “X”.

Lemus Navarro reafirmó su compromiso con una campaña electoral limpia, basada en propuestas y en el respeto a los jaliscienses.

El precandidato emecista continuará trabajando para recorrer los 125 municipios de Jalisco en el periodo establecido, confiando en el discernimiento de la población para la defensa de los buenos gobiernos.

Jara vulneró equidad por dichos contra Gálvez

La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entre otros servidores públicos, hicieron uso indebido de recursos públicos y vulneraron los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, por sus comentarios contra Xóchitl Gálvez durante una conferencia de prensa.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez, recibió muestras de apoyo y simpatía durante su estadía en el aeropuerto y a lo largo del vuelo que la llevó de regreso a la capital del país desde la ciudad de Chihuahua.

ESPECIAL

Se mantendrá como senador independiente

El senador Miguel Ángel Osorio Chong descartó la posibilidad de incorporarse a Movimiento Ciudadano o a algún otro partido político.

El ex priista dijo que en su calidad de político independiente, seguirá tratando de aportar y señalar las inconsistencias de quienes dirigen a los partidos del frente opositor.

Además indicó que se mantendrá como senador independiente en lo que resta de esta legislatura y después verá cuál será su futuro inmediato pues al no pertenecer al PRI no podrá aspirar a la reelección.

ESPECIAL

Samuel García de MC llega a Tamaulipas

Cantando el tema “Mi Matamoros querido” arribó a Tamaulipas Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República.

Samuel se puso una cuera Tamaulipeca que le obsequiaron y aseguró que el PRIAN no es rival y que aunque el adversario es Morena, aun así, ganará en 2024.

“No vengo a blofear, ni a presumir vengo a decirles que lo que logramos en Nuevo León en dos años, lo vamos a lograr en Tamaulipas y en todo México”, indicó Samuel García.

ESPECIAL

Quieren ser senadores familiares de AMLO

Manuela Obrador, prima de AMLO, dijo que buscará ser senadora de la República, esto al asistir a un evento de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, en Chiapas.

Al igual que la diputada federal Manuela Obrador, José Ramiro López Obrador, hermano del mandatario federal, también busca ser senador por el estado de Tabasco, incluso el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el presidente no tiene influencia en el tema y que “Pepín” tiene un trabajo detrás que lo respalda.

ESPECIAL

Instituto Electoral investiga a senador

El senador de Morena, Ricardo Moreno Bastida, suplente de Higinio Martínez, podría ser inhabilitado para competir por algún cargo de elección popular en 2024, ya que es investigado por realizar presuntos actos anticipados de campaña y probable uso indebido de recursos públicos.

El Instituto Electoral del Estado de México admitió la queja presentada en contra del senador Moreno Bastida, quien habría incurrido en dichas violaciones a la ley electoral derivadas de la realización de una conferencia de prensa el 2 de octubre pasado.

ESPECIAL

Ricardo Monreal regresa al Senado

De manera sorpresiva, el senador Ricardo Monreal Ávila notificó a la Mesa Directiva su reincorporación al Senado de la República, luego de haber solicitado licencia para buscar la coordinación nacional de la 4T.

En el grupo parlamentario de Morena han causado molestia las posturas del senador Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Ricardo Monreal, ya que lo consideran un opositor dentro de la banca, con puntos de vista contrarios a los de la mayoría y críticas al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

ESPECIAL

CT