La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en distintas infracciones electorales por su discurso durante el evento de celebración del quinto aniversario de su triunfo electoral.

Así mismo, también impuso cuatro multas a Xóchitl Gálvez por un total de 38 mil 383 pesos tras vulnerar el interés superior de la niñez en distintas publicaciones en redes sociales, durante su participación en el proceso interno del Frente Amplio por México.

“Son existentes la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, atribuidos al preside la República, conforme a las consideraciones desarrolladas en la determinación”, avaló por mayoría de votos el pleno ante el acto del Presidente López Obrador.

Respecto a la promoción personalizada, determinó que López Obrador contrastó el ejercicio de su administración con sexenios anteriores: “Asoció los logros, acciones y promesas gubernamentales en lo individual, con la finalidad de generar adhesión o aceptación de la ciudadanía”.

También se acreditó el uso indebido de recursos públicos, ya que para la organización, desarrollo y función del evento denunciado, se emplearon recursos financieros, humanos y materiales.

El Presidente vulneró los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad de la contienda debido a que realizó una serie de descalificaciones en torno a fuerzas políticas opuestas a las que le llevaron a su triunfo electoral.

Sin embargo, el TEPJF determinó que no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña, porque no hubo expresiones en las que solicitara el voto a la ciudadanía en favor o en contra de personas que aspiren a un cargo de elección popular.

El magistrado Rubén Lara consideró que no se está cumpliendo lo ordenado por la Sala Superior, porque se pidió analizar si las manifestaciones del Presidente implicaban un beneficio para Morena o un perjuicio contra otros partidos.

Por otra parte, también impusieron multas al PAN, PRI y PRD por un total de 165 mil 984 pesos a cada uno, por su responsabilidad y falta al deber de cuidado.

En un primer asunto, se determinó que Xóchitl Gálvez vulneró las reglas de difusión de propaganda política y la transgresión al interés superior de la niñez en cuatro publicaciones en redes sociales. Por estas publicaciones, se impuso una sanción de 10 mil 374 pesos a la senadora con licencia.

También se acreditó la falta al deber de cuidado del PAN, PRI y PRD, porque dichas publicaciones estaban relacionadas con el proceso del Frente Amplio por México.

A la actual precandidata presidencial de oposición se le pusieron otras 3 multas por 11 mil 930 pesos; ocho mil 817 pesos y siete mil 261 pesos.

El Universal

“Me sumo con entusiasmo”: Ernestina Godoy

Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, estuvo acompañada por primera vez de Ernestina Godoy, luego que no fue ratificada como fiscal de la Ciudad de México.

Junto a mujeres de todo el país, Sheinbaum aseguró que en caso de que gane la siguiente elección, no llegara solamente una mujer a la presidencia, sino todas las del país. Mientras que, la oposición no está con las mujeres solamente está con los negocios.

“Quiero que se lleven esto en el corazón, las mujeres que están aquí y que nos escuchan en todo México: el que llegue a la Presidencia no es que llegue una, sino que llegamos todas”, mencionó la precandidata.

Por otra parte, Sheinbaum aseguró que 2024 será la consolidación de la primera etapa de la 4T y el comienzo de la segunda; tras publicar un spot en redes sociales, señaló que, “hay algunos, muy pocos en realidad” que no les gusta el proceso de la transformación que inició en el 2018 por razones ideológicas o porque perdieron privilegios.

Por su parte, López Obrador cuestionó que líder nacional del PAN, Marko Cortés, vea como “normal” el acuerdo con el PRI donde se reparten cargos en instituciones que son “autónomas”, mientras que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, reforzó el mensaje del Presidente al mencionar que “la responsabilidad notarial no puede ser parte de una negociación política o electoral”.

El Universal

Se suma la ex fiscal a la campaña de la precandidata. ESPECIAL

“¿Primero los pobres? ¡Mangos! Primero los López”, ironiza Xóchitl

“Primero los pobres, mangos, primero los López”, ironizó la precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, en alusión a los reportajes donde se evidencian los negocios de amigos de los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la construcción del Tren Maya y en la compra de medicinas para el Gobierno de Quintana Roo.

Dijo que “no tengo nada contra el Tren Maya, creo que hay que echarlo a andar, que funcione, pero este costo se fue de 120 mil millones a 480 mil millones, y ahora nos enteramos que Gonzalo, el otro hijo del Presidente tiene contratos con el balastro”.

Sin embargo, la precandidata también recibió una crítica de parte de Eduardo Verástegui, quien manifestó en su cuenta de X: “Xóchitl, hay demasiadas razones para no aceptar tu invitación. Lo haría con gusto, si no hubiera tantas razones para no hacerlo”.

Verástegui, quien buscara la candidatura independiente, enlistó en un documento por lo menos siete razones por las que desestimó la invitación de Gálvez para unirse al Frente Amplio.

Así mismo, el ex presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello se deslindó de supuestamente asesorar a Xóchitl: “nunca he asesorado ni asesoro a ninguna candidatura o partido”.

El Universal

La precandidata del “Frente Amplio por México”, puso de nuevo a los hijos de Andrés Manuel López Obrador en el ojo del huracán. EL UNIVERSAL

