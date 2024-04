Todo está listo para las próximas elecciones en México, pero no todos podrán participar.

Mexicanos que residen en el extranjero expresaron su preocupación y enojo ante la notificación del Instituto Nacional Electoral (INE), que mediante correo electrónico les informó que su registro presenta inconsistencias, con lo que quedaron excluidos de la Lista Nominal de Electores para el 2 de junio.

En entrevista, Sofía Sánchez, Renata Fernández y Carlos Arriola cuestionaron al INE, porque hace meses les ratificó que podrían votar; sin embargo, finalmente no lo podrán hacer.

También criticaron el poco tiempo que tienen para enviar al INE su documentación; consideran que, con esta decisión del instituto, hay muy altas posibilidades de que queden fuera de la lista nominal y no puedan sufragar, pues solamente faltan ocho semanas para las elecciones más grandes de la historia.

El viernes, el INE informó que determinó rechazar 39 mil 724 solicitudes de voto de mexicanos desde el extranjero por irregularidades en la firma , comprobante de domicilio, incumplimiento en el registro y registros con múltiples irregularidades.

Carlos Arriola, de 50 años, quien reside en Barcelona, España, comparte que recibió la notificación hace meses de que podría participar con el ejercicio de su derecho al voto el próximo 2 de junio; no obstante, también recibió el correo electrónico del INE señalando que su inclusión es improcedente.

"Dando su exclusión de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de la revisión final a su solicitud, se identificaron inconsistencias o registra una situación no válida", dice el correo del INE.

Además, deberá llenar el formato de Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales con la finalidad de inconformarse contra la resolución.

Arriola explica que "el correo electrónico dice que estás fuera de la lista y puedes hacer un trámite administrativo y quien va a resolver es el Tribunal Electoral, pero no te dan la certeza de que puedas estar dentro de las listas, hay mucha incertidumbre, por qué no lo dijeron antes de que terminara el plazo".

Con residencia desde hace dos años en Barcelona, detalla que realizó el trámite correspondiente ante el INE con su credencial de elector y comprobante de domicilio; le notificaron que podría votar en los próximos comicios.

"La inconsistencia es que la credencial no se ve correctamente, mi pregunta es ¿Por qué no lo dijeron desde enero?, ahora uno debe llenar los formatos y enviar la inconformidad mediante redes sociales, a través de correo certificado o mensajería privada, eso tiene un costo para nosotros de 800 pesos; dicen que el tribunal definirá, pero en la redacción del correo te están diciendo que estás fuera de las listas y no se podrá votar", cuestiona.

Sofía Sánchez, de 29 años y quien lleva dos en California, Estados Unidos, asegura que recibió la notificación para participar en las elecciones desde enero, pero el fin de semana pasado le enviaron un correo del INE, explicando que no podría ejercer el voto por inconsistencias en sus documentos.

"Yo estoy enojada, es normal para México que se vote desde el extranjero, me interesa ejercer mi derecho, como es posible que a mes y medio de las elecciones nos digan que no se puede por inconsistencias, dice el INE, yo mandé mis papeles desde septiembre", denuncia.

La joven cuestiona sí el INE va a poder resolver dicha irregularidad, ya que tardó tres meses en aprobar los documentos que pasaron por una serie de filtros, y a pocas semanas de llevarse a cabo una de las elecciones más grandes en la historia de México le notifican que hay problemas con sus papeles.

"Nos confirmaron el 3 de enero que la solicitud procedía, que estábamos registrados para votar, pero el 12 de abril nos llega un correo donde nos informan la no inclusión en la lista nominal de electores residentes en el extranjero".

Renata Fernández, de 46 años y quien reside en España, explica que se registró desde noviembre de 2023 mediante la página que el INE puso a disposición de los miles de connacionales que viven en el extranjero; recibió la notificación el 30 de diciembre de que podría ejercer su derecho al voto.

"Desde noviembre hice mi registro en línea a través de la página del INE habilitada especialmente para ello, el 30 de diciembre recibí un correo que confirmaba mi correcta inscripción en el padrón", dice.

Sin embargo, en días recientes le llegó un correo del INE que indica inconsistencias en su inscripción a las listas nominales para votar desde el extranjero: "nos mandan un correo en el que, por inconsistencias o errores, se nos informaba que no estábamos inscritos en el padrón electoral y no podemos ejercer el voto, ahora debemos hacer una denuncia por lo que aconteció, pero nos están vetando el derecho".

La mexicana que reside en España lanza: "mi única arma para hacer valer mi voz es el voto, si me dicen que no puedo votar voy a luchar por ello, aquí empieza mi revolución, no es con armas, yo lo único que deseo es expresar mi inconformidad con lo que sucede en México".

El dato

39 mil 724 mexicanos que viven en el extranjero querían votar el 2 de junio, pero fueron rechazados por el INE.

