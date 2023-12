Las precandidatas presidenciales de Morena, Claudia Sheinbaum, y del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para plantearle diversos temas, entre los que se encuentran el desarrollo comercial y la modernización de la frontera común.

En sus redes sociales, la ex jefa de Gobierno de CDMX destacó que existe una buena relación comercial y de respeto entre México y Estado Unidos. Y posteó una fotografía con el embajador Ken Salazar, a quien agradeció la invitación para dialogar.

“Agradezco la invitación del embajador @USAmbMex Ken Salazar para comentar diversos temas de la buena relación que existe entre Estados Unidos y México. Hoy somos los principales socios comerciales, hay amistad entre nuestros pueblos, cooperación para el desarrollo en un marco de respeto e igualdad entre Naciones”, expresó Sheinbaum.

Por su parte, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, planteó modernizar la frontera y respetar los derechos de los migrantes.

“Compartí con el @USAmbMex una visión integral con nuestro principal socio comercial y aliado para alcanzar una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Debemos fortalecer nuestras cadenas de suministro, avanzar en la estrategia de energías renovables, facilitar y modernizar nuestra frontera, hacer un compromiso de respeto a los derechos de los migrantes y, sobre todo, fortalecer nuestra lucha coordinada contra el crimen organizado”, detalló Gálvez en sus redes sociales.

El pasado sábado Gálvez, visitó la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, desde donde prometió que de llegar a la presidencia de México tomará una “postura firme y seria” ante el Gobierno estadounidense en materia de migración.

No obstante, ante el embajador de Estados Unidos, la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, denunció que es víctima de ataques desde la Presidencia de la República, donde no sólo apoyan las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, sino también las del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Entrevistada en la sede nacional del PAN, la responsable de la Coalición Fuerza y Corazón por México pidió al representante diplomático del gobierno de Estados Unidos que voltee a ver lo que está pasando en el proceso electoral de nuestro país.

“Le dije básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del Gobierno, porque ahora no sólo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque, o sea hoy lo vimos claramente en la ‘Mañanera’, o sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar”, relató Gálvez.

AMLO aprueba que Sheinbaum integre a opositores

Andrés Manuel López Obrador aseguró que es “seguidor y apoyador” de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena. Al cuestionarle sobre personajes de la oposición con perfiles polémicos que se han sumado a la campaña de Claudia, dijo “no lo veo mal”.

