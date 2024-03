Para proteger la salud y la vida de los habitantes de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, la candidata presidencial de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, anunció que, de ganar las elecciones, en los primeros seis meses de su gobierno cerrará de forma definitiva las refinerías "Ingeniero Héctor R. Lara Sosa", ubicada en Cadereyta, y "Francisco I. Madero", de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Al participar en el foro Por un Nuevo León sustentable, acompañada de expertos en materia ambiental, la candidata advirtió que el Pemex del futuro tendrá que transformarse y modernizarse.

"Yo visualizo a Emex, Energías Mexicanas, que además de producir petróleo tendrá la posibilidad de producir electricidad a través de la cogeneración y la geotermia", resaltó Gálvez Ruiz.

En un mensaje a los trabajadores petroleros de ambas entidades, la candidata puntualizó: "Ninguno de ustedes va a perder su fuente de empleo. Sus derechos laborales no serán afectados por esta decisión [de cerrar refinerías]. (…) Sus fuentes de empleo estarán garantizadas con la llegada de nuevas industrias sustentables enfocadas a la innovación, cuyos empleos serán mejor pagados".

Añadió que, con el cierre de la refinería, "podemos convertir a Cadereyta en el Silicon Valley de México y de Nuevo León".

Indicó que esta propuesta no es una ocurrencia, y recordó que en 1991 se cerró la refinería 18 de Marzo en la Ciudad de México.

"En esa experiencia, también se respetaron los derechos de los trabajadores, y en ese caso los terrenos de la refinería fueron convertidos en un hermoso parque que hoy disfrutamos los capitalinos", agregó la abanderada del PAN-PRI-PRD.

Xóchitl Gálvez remarcó que todas las empresas petroleras del mundo se están transformando: "Todas las petroleras del mundo están innovando. O innovamos o morimos, no tenemos de otra".

Expuso que la refinería de Cadereyta es la principal fuente fija de contaminación y la primera causa de enfermedades respiratorias para los 5.3 millones de habitantes de esta ciudad.

Además, emite alrededor de 90% del dióxido de azufre que se esparce por distintos municipios de Nuevo León e incluso afectan la zona este de Coahuila.

Te puede interesar: El INE llama a garantizar igualdad en el proceso electoral

De igual forma, Xóchitl Gálvez indicó que la refinería "Francisco I. Madero" es una de las principales fuentes de contaminación del aire, el suelo y el mar, por la generación de dióxido de azufre y monóxido de carbono.

"Para defender la vida tenemos que cerrar las refinerías de Cadereyta y Tampico. Para defender la verdad tenemos que reconocer que el calentamiento global es un hecho real.

"Donde no hay salud no puede haber libertad, donde no invierten en energías renovables, limpias y eficientes, no puede haber prosperidad", dijo.

La candidata opositora refrendó que el cierre de las refinerías de Cadereyta y de Tampico será una decisión correcta para sanear la crisis financiera de Pemex.

"Cada vez que Pemex refina un barril de petróleo para convertirlo en gasolina, el gobierno mexicano pierde dinero. Tan sólo en 2022, Cadereyta perdió 4 mil millones de pesos y Madero, 26 mil millones de pesos. (…) Para que se den una idea, hemos perdido en esta administración 900 mil millones de pesos, por lo que es urgente reconvertir a Pemex", enfatizó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV