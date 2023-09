La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, reveló que ya recibió una carta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras el presunto plagio de una parte de su informe de titulación profesional, y dijo que pronto comparecerá ante autoridades de la máxima casa de estudios del país.

En entrevista en Querétaro, en el marco del informe del gobernador Mauricio Kuri, fue cuestionada sobre este tema y también se le preguntó si le dieron alguna fecha para la comparecencia ante la UNAM.

"Ya recibí una carta, estamos contestando y compareceré muy pronto", respondió la senadora del PAN e ingeniera de profesión por la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

"Yo la he dicho claramente. Yo no hice una tesis, yo hice un informe, me titulé por experiencia profesional, está en manos de la UNAM, mi caso, ahí es a donde presentaré lo que la UNAM me esté pidiendo", agregó.

Respecto al presunto plagio de la virtual candidata presidencial de Claudia Sheinbaum en su tesis profesional, indicó que "en el caso de ella, pues habrá que ver si la UNAM la cita para el tema".

"A ver, será la UNAM la que decida qué procede en el caso de ella, y yo creo que tenemos todos que aprender de la experiencia".

Insiste en sumar Movimiento Ciudadano al Frente

En otros temas, se refirió al caso de Movimiento Ciudadano y dijo que "hemos hablado y seguimos hablando y vamos a seguir hablando" para que se sumen al Frente Amplio por México.

"Hay que seguir platicando y bueno, en caso de que tomen una decisión distinta, pues habrá que buscar el apoyo con la gente", concluyó.

