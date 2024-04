Por el delito de homicidio calificado en contra del candidato del PAN-PRI, Noé Ramos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, cumplimentaron una Orden de Aprehensión contra Eliud Guadalupe "M".

El Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control el citado mandamiento, después de presentar elementos que implican al detenido en el citado delito registrado el pasado viernes 19 de abril en la colonia Azucarera del municipio de El Mante, donde el candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas fue privado de la vida después de una agresión con arma punzo cortante.

La Fiscalía informó que Eliud Guadalupe "M" será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

El ataque de una puñalada contra Noé Ramos se registró luego de que almorzó en un domicilio de la colonia Azucarera. El candidato de 42 años quedó sin vida bañado en un charco de sangre, mientras que mujeres pedían auxilio y entraban en crisis de nervios.

Su último mensaje público lo compartió a través de su cuenta de Facebook: "Aquí estamos comiendo unos tamalitos que me invitaron, lo que es una tradición en Mante, algo de lo cual me motiva. Para mí la verdad es algo muy especial que la gente me dé un vaso de agua, me invite un taco, me den tamales, es algo que agradezco muchísimo".

El Fiscal General, Irving Barrios Mojica, informó esa tarde que fue iniciada la carpeta de investigación por los hechos.

"En estos momentos se encuentra realizando un operativo de búsqueda del probable responsable o los probables responsables por parte de todos los integrantes de las instituciones de las mesas de la mesa para la Construcción para la Paz como lo es Seguridad Pública, Policía Estatal, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como los policías investigadores", explicó.

Irving Mojica dijo que, de manera presuntiva, a reserva que la confirmación se dé, por parte de los dictámenes, en materia de pericial, de video y necropsia, se tiene al menos como se dijo la participación de un individuo y la utilización de un arma blanca.

"En este momento las primeras indagatorias nos permiten contar con las características fisonómicas y de vestimenta, por lo cual se está realizando el operativo al que me referí hace unos momentos", concluyó Irving Barrios.

