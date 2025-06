Desde las 10 horas de este domingo 1 de junio, decenas de manifestantes se agruparon en el Ángel de la Independencia para protestar contra la elección judicial que se lleva a cabo en todo el país.

"Para México cuidar, no iremos a votar", aseguran mientras extienden banderas, carteles con las frases: "Fraude electoral, México reclama justicia", "Guadalupe Taddei, delincuente electoral" y "sí al Estado de Derecho, no al socialismo narco-terrorista".

Vestidos de blanco y con moños negros, personas juzgadoras y ciudadanía en general esperan que más se sumen para mostrar el rechazo a la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Paralelo a la concentración de ciclistas en honor al ciclista mexicano Isaac del Toro, que se ha desempeñado de forma notoria en el Giro de Italia 2025; protestantes bautizaron este día como "domingo negro" y esperan avanzar en Paseo de la Reforma hacia el Zócalo Capitalino.

"La justicia no se vota, no puedes votar a un juez porque entonces le quitas su imparcialidad y se debe a quien lo postuló, eso no se vale. Le quitaron la independencia al Poder Judicial (…) nos sentimos indefensos, pisoteando nuestro Estado de derecho. Cada vez estamos peor", opina Diana rumbo a la anti marcha judicial.

Al exigir "Fuera Morena" y "No al fraude judicial", a las 11:20 de este domingo, colectivos, estudiantes de Derecho, activistas y personas juzgadoras comenzaron la manifestación pacífica contra la elección de jueces, magistrados y ministros.

"Dieron un golpe de Estado al Poder Judicial de la Federación. Todo por el desgraciado de (Arturo) Zaldívar, el traidor de Zaldívar y el loco de Andrés Manuel López Obrador, ese narcotraficante que nos vendió y dio el país al narcotráfico. La tiene que pagar y los vamos a meter a la cárcel. Cárcel para López Obrador, cárcel para Mario Delgado, cárcel para Claudia Sheinbaum", aseguró un protestante durante un mitin político.

Agregaron que en más de 50 ciudades del país se movilizan con el mismo fin y para exigir un alto al "crimen de estado" que simboliza eliminar la carrera judicial y elegir por voto popular a juzgadores.

Por otro lado, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) gritan un Goya durante la manifestación en contra de la elección judicial y Morena, al pasar por el Senado de la República, donde también dedicaron insultos al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

