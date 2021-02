El sábado se declaró emergencia y el domingo iniciaron cortes: Cenace

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) afirmó que desde la noche del 14 de febrero y en la madrugada del 15 de febrero de 2021 se desconectaron centrales eléctricas del Norte y Noreste del país.

A las 6:19 am se afectaron 420 megawatts de carga por la operación de esquemas de protección del sistema, por lo que se restableció a las 6:21 am, pero a las 7:48 horas, el Centro notificó el estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional por la falta de gas natural y problemas en la Red de Transmisión.

Sin embargo, agregó que desde el sábado 13 de febrero se declaró estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional a causa del frente frío, de los problemas de suministro y disponibilidad de gas natural y por la notificación de Comisión Federal de Electricidad.

Ante esto, el Centro dio a conocer, a través de un comunicado, que informó oficialmente a la Comisión Reguladora de Energía de las condiciones de riesgo existentes, además de que tomó las acciones de confiabilidad y seguridad necesarias.

En total los eventos causaron un desbalance entre la carga y la generación en el Norte y Noreste del país, que afectó a 6 mil 524 megawats de carga.

Hasta las 13:30 horas, se recuperó el 70% de la carga afectada por el restablecimiento de los servicios.

