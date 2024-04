CFE: Esta es la temperatura que debe tener tu aire acondicionado para gastar menos luz

Contar con un aire acondicionado en el hogar se ha vuelto una necesidad debido a las altas temperaturas. Afortunadamente la CFE da un tip para ahorrar lo más que se pueda y así evitar un recibo de luz muy caro.

La CFE dio a conocer que debes poner a 25 grados la temperatura de tu aire acondicionado, pues "por cada grado menos de temperatura, su consumo de energía aumenta entre un 4% y un 6%", por lo que es algo importante a tener en cuenta.

Además, la zona donde decidas colocar tu aire acondicionado debe tener un correcto aislamiento térmico, si no es así, no servirá de mucho que lo pongas a 25 grados, pues si no tienes un buen aislamiento, el aire no enfriará lo suficiente y lo que harás es bajar la temperatura.

Al aparato tampoco debe darle el sol, es importante alejarlo de lámparas y evitar ponerlo en cuartos cercanos al que tenga la estufa, sala, comedor o cocina.

La comisión también aconseja colocar luces de lámparas LED, eliminando los focos de luz tradicionales, ya que estos gastan más energía.

MV