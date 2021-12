El perdón del Estado no es el final para la familia de Alfredo Jiménez Mota

El periodista Alfredo Jiménez Mota fue visto por última vez el 2 de abril de 2005. Después de 16 años de su desaparición, su hermana Leticia declaró que tras la firma del Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, por parte del Estado Mexicano, el caso no se ha cerrado porque aún no dan con los culpables del caso ni con los restos de la víctima.

Para la familia Jiménez Mota la firma del acuerdo es un importante avance en el caso. Ya antes, el padre de la víctima, el señor José Alfredo, señalaba que aunque el acto representa un gesto para la familia, el dolor por la pérdida de su hijo seguirá.

Leticia, por su parte, para la Alianza de Medios Mx declaró que "es un orgullo para mi familia que recibamos por fin la disculpa del Estado, del gobierno, para que reconozcan que hubo fallas en las decisiones que se tomaron".

También reconoció el trabajo que organismos internacionales han hecho en la investigación de su hermano. "Me da gusto que al fin hayan reconocido su error al no proteger a mi hermano, por fin estamos viendo avances en estos asuntos, pero no es el final", compartió.

Leticia pidió que la investigación sobre la desaparición de su hermano continúan hasta que se logre hacer justicia. "Han sido 16 años muy largos y tristes porque todavía no encuentran a mi hermano y no hayan culpables, necesito que encuentren a los culpables y asuman responsabilidades, espero que haya justicia para mi familia", concluyó.

El caso de Alfredo Jiménez Mota

Alfredo Jiménez Mota era reportero para el periódico El Imparcial y su trabajo se relacionaba con la investigación del crimen organizado con las cúpulas del poder en el estado de Sonora. La noche de 2 de abril se reunió con dos funcionarios, entre los que se encontraba Andrés Montoya García, quien se desempeñaba como subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora. Sin embargo, el entonces funcionario declaró, luego de confirmar la reunión con el periodista, que no supo más de él luego de aquel encuentro.

Se sabe que la última llamada que recibió Jiménez Mota fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván.

Su madre, la señora Esperanza Mota, por su parte, declaró que días antes de la desaparición de su hijo, tres hombres con la cabeza rapada lo habían seguido. El crimen sigue impune.

SABER MÁS

La Alianza de Medios Mx publicará conjuntamente investigaciones sobre casos emblemáticos de atentados contra periodistas, entre otras actividades de difusión, prevención y capacitación del gremio.

OA