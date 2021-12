Padre del periodista Alfredo Jiménez Mota, sin esperanzar de encontrar a su hijo con vida

El periodista Alfredo Jiménez Mota fue visto por última vez el 2 de abril de 2005. Después de 16 años, su padre, José Alfredo aseguró que ya no tiene la esperanza de encontrar con vida a su hijo, pero sí saber dónde quedaron sus restos para llevarle una flor.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiero, el padre de Jiménez Mota señaló: "Queremos los restos para al menos llevarla una flor o visitarlo".

Este día, el Estado mexicano celebra en Sonora el Acuerdo de Solución Amistosa y Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad, ante las víctimas indirectas de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, no obstante su padre asegura que aunque el acto representa un gesto para la familia, el dolor por la pérdida de su hijo seguirá.

Alfredo Jiménez Mota era reportero para el periódico El Imparcial y su trabajo se relacionaba con la investigación del crimen organizado con las cúpulas del poder en el estado de Sonora. La noche de 2 de abril se reunió con dos funcionarios, entre los que se encontraba Andrés Montoya García, quien se desempeñaba como subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora. Sin embargo, el entonces funcionario declaró, luego de confirmar la reunión con el periodista, que no supo más de él luego de aquel encuentro.

Se sabe que la última llamada que recibió Jiménez Mota fue del entonces subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván.

Su madre, la señora Esperanza Mota, por su parte, declaró que días antes de la desaparición de su hijo, tres hombres con la cabeza rapada lo habían seguido. El crimen sigue impune.

Entierran caso de asesinato de Francisco Ortiz

En octubre pasado, EL INFORMADOR y la Alianza de Medios Mx daban cuenta también del caso Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta de Tijuana, que fue asesinado el 22 de junio de 2004 cuando le dispararon en cuatro ocasiones.

La Alianza de Medios Mx documentó que a pesar de existir pruebas de que el homicidio fue cometido por integrantes de la delincuencia organizada, la FGR desechó el caso y ahora sólo está en manos de la Fiscalía General del Estado de Baja California, dependencia que Ortiz Franco exhibió en torno a la complicidad con grupos criminales.

Francisco Ortiz Franco fue cofundador del Semanario Zeta en 1980, desde entonces se convirtió en editor y reportero. Desde el principio, los temas que abordaba se relacionaban a denuncias sobre abusos, corrupción y el entramado de intereses políticos en Baja California.

A partir de los años 90, la revista se convirtió en la única publicación en la entidad que ofrecía detalles de la presencia pública de la familia de los Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana. El trabajo de Zeta le valió, hasta ahora cuatro ataques y tres muertes, el primero contra su director, Jesús Blancornelas, en 1997. Un hecho por el que ninguna persona ha sido detenida hasta la fecha.

El 22 de junio de 2004 en Tijuana, un sicario le disparó a Francisco Ortiz Franco. Fue un ataque directo y bien planeado. Un sicario se bajó de una camioneta Grand Cherokee Limited 2000, con placas fronterizas, y en segundos le disparó al periodista.

En ese año el editor del Semanario Zeta hizo varias revelaciones sobre las operaciones del Cártel de los Arellano Félix. Dos de sus últimos reportajes se publicaron en abril y mayo de ese año, primero se tituló: “Asociación de Osiel Cárdenas con los Arellano. Fuga de película: Los Zetas desmoronaron control y vigilancia”, en el que ponía en evidencia, con detalles y materiales inéditos, no sólo el poder del grupo criminal, sino la corrupción en autoridades locales, y las razones del asesinato del entonces subprocurador Rodolfo Delgado Neri, quien se había negado a corromperse.

Gabriela Ramírez González, viuda del periodista

IMPUNIDAD

Los dos autores intelectuales presuntamente responsables del crimen son Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, y Arturo Villarreal Heredia, “El Nalgón”. El primero, uno de los principales líderes del Cártel de Tijuana, y el segundo su amigo y sicario, ambos detenidos y sujetos a proceso en Estados Unidos en 2006. No obstante, las autoridades mexicanas no los han interrogado por el crimen del periodista.

Los documentos obtenidos por medio de zolicitudes de Transparencia por la Alianza de Medios Mx confirman de manera oficial que solo permanece abierto el caso en lo estatal.

“El expediente en sí, no tiene nada”, afirmó Gabriela Ramírez González, viuda del periodista, y añadió: “Hay mucha frustración porque verdaderamente no se sabe nada, nada, nada. Sí da frustración, da coraje y mucho temor”.

En eso coincidió Adela Navarro: "Los avances que se hicieron en la investigación, incluso se proporcionan nombres de los principales sospechosos, las principales líneas de investigación, se hicieron en tres meses que el caso estuvo en la entonces Procuraduría General del estado de Baja California, luego transcurrido ese tiempo, la PGR ejerció su facultad de atracción".

“Pero si en lo local no avanzan las investigaciones por incapacidad o complicidad, ahora imagínate a casi tres mil kilómetros de distancia hacer diligencia desde la Ciudad de México hasta Tijuana, hasta donde nosotros supimos no hubo tales diligencias, no hubo encargos a la delegación de la PGR para que avanzara, a eso se debe la impunidad en el caso de Francisco, incapacidad e impunidad”.

SABER MÁS

La Alianza de Medios Mx publicará conjuntamente investigaciones sobre casos emblemáticos de atentados contra periodistas, entre otras actividades de difusión, prevención y capacitación del gremio.

OA