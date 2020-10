El fallo del último de los contrapesos ante la ilegalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificando de constitucional la consulta popular sobre el juicio a los ex presidentes, pero cambiando el texto de la pregunta haciéndolo prácticamente inentendible para el promedio de los votantes, hace pensar que estamos viviendo en el mundo al revés, que el titular del Poder Ejecutivo debe recurrir al Poder Judicial para que lo hagan fuerte cuando está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución, es decir, si tiene algo de qué acusar a los ex presidentes o a cualquier ciudadano, está obligado a hacerlo.

Al ser el presidente que en las últimas décadas ha llegado con más popularidad y legitimidad al cargo, cualquiera pensaría que no necesita arrojar la piedra y esconder la mano, sino que puede actuar directamente de acuerdo a sus convicciones o conveniencias, pero AMLO no es así, su forma de hacer política es rastrera, no directa. ¿Cobardía, agenda oculta o mera politiquería?

Dice que primero los pobres, pero son éstos los más afectados de sus políticas; para lo único que trabaja es para comprar su voluntad, no para garantizarles un mejor presente, menos un futuro promisorio.

Se ostenta como el presidente más austero y cae en derroches inexplicables que lucen poco cuestan mucho. Sus obras faraónicas y de dudoso resultado y su enfermiza pasión por volver al pasado en materia energética son prueba de ello.

Su lucha contra la corrupción no llega más allá de su lengua; su gabinete y familia están plagados de gente a la que se le han demostrado riquezas inexplicables, recibir dinero ilegalmente o abusar de nepotismo; del aumento desproporcionado de las adjudicaciones directas en vez de compras por licitación, mejor no hablamos, hay poco espacio.

Y del combate a la inseguridad tampoco hay mucho qué decir, los números hablan por sí solos. El presidente que sería tan ejemplar que con solo llegar al poder haría que todos se portaran bien falló, y el pueblo bueno que con la abundancia de oportunidades se alejaría del crimen y la ilegalidad, tampoco apareció.

La conclusión es muy clara, AMLO no ha venido a transformar al país, sino a llevarlo a un oscuro pasado en el que a fuerza de tinieblas, quiere que su voz sea la guía a un destino que en el mejor de los casos es indeseable, y en el peor es algo oculto que prefiere no develar.

Guadalajara, la Florencia mexicana, III

por Sergio López Rivera

La década de 1960 fue una época muy especial y significativa, no solo en nuestro país y nuestra ciudad, sino en todo el mundo, basta recordar los acontecimientos de 1968 en todo el planeta. Pero mi interés radica en este artículo en destacar lo sucedido al principio de la misma. La caída del régimen de Batista en Cuba fue un parteaguas, pues la euforia y la simpatía que el movimiento castrista y la imagen del Che Guevara impresionaron a toda Latinoamérica, en contra del imperialismo yanqui y a favor de la revolución marxista, lo que provocó la acción de los regímenes demócrata cristianos de Europa para consolidar la democracia en ese subcontinente. Enviados especiales vinieron a esos países para formar un bloque democristiano que contrarrestara la popularidad y fascinación del líder argentino.

En México esto provocó una seria escisión en el PAN, pues los jerarcas de entonces rechazaron esa ayuda, argumentando que lo de Democracia Cristiana podría significar la cancelación del partido por utilizar un nombre religioso. La segunda generación de panistas, por el contrario aceptó ese apoyo, lo que provocó la expulsión y/o renuncia de destacados miembros del ala juvenil del mismo, como Hugo Gutiérrez Vega, Manuel Rodríguez Lapuente, Carlos Arriola Woog, Rafael Kuri Cano y otros más, lo que significó una pérdida irrecuperable para ese partido y quienes formaban parte del grupo de asiduos a las reuniones de la Biblioteca de don José Arriola Adame. Todos ellos y otros panistas de diferentes ciudades del país, fueron invitados a diversas giras por los países europeos con gobiernos democristianos, como Italia, Austria, Alemania y Francia donde gobernaba el General De Gaulle y su MRP, con objeto de empaparse de la doctrina democristiana. Como dato curioso, señalaré que el PAN habiendo rechazado esa alianza, años después se integró a la Internacional Demócrata Cristiana y Fox llegó a presidir dicho organismo.

Todos ellos formaban el centro del núcleo que frecuentábamos las reuniones semanales en la Biblioteca referida, con quienes tuve oportunidad de convivir y enriquecer mi cultura, gracias al gran acervo cultural que dominaban tanto los ya mencionados como otros muy destacados jaliscienses, como don Toño Gómez Robledo, su hermano Ignacio S.J. y otros más que sería prolijo enumerar aquí.

Sobrevivientes de Tlatelolco 68 celebran juicio a ex presidentes

Filosofía cotidiana

De las lunas, la de Octubre es la mera buena

por Uriel Eduardo Santana Soltero

Filosofar en la placidez de nuestras noches de luna, ha brindado un marco tradicional de romance e inspiración, que -dicen, quienes saben de astronomía y ciencias afines- se corresponde a la privilegiada “posición de México en el hemisferio Norte, en relación con la trayectoria que sigue su satélite, en torno a la Tierra”. (Y si el “Ama de llaves” de Palacio Nacional, se atreviese a insinuar alguna de sus barbaridades; ruego a ustedes la ignoren. Pues así como vio girar al Sol alrededor de la Tierra, desde Palenque, ¿qué tal que la Tierra le resulta satélite de la Luna, en noches de Plenilunio, vistas desde el altiplano?)

Este 2020 tan “sui-géneris”, inicia y culmina con Luna llena; mismas que disfrutamos ya el primero del mes, y habrá de volver en plenitud, para el cierre del 31. Los astrónomos, para entonces, hasta nos la denominan “Azul”… “¿Cómo una ojera de mujer?”, preguntaría el “flaco de oro”.

No en balde, el significado ancestral del nombre de nuestro país y capital, le ubica “…en el ombligo de la Luna”; a lo cual podemos adicionar, la inspiración musical de sus noches de serenata, al amparo de la serenidad de su clima otoñal, que viene a rescatarnos del tórrido verano, que aún se niega a irse del todo.

Noches de romance y lira, en apariencia atribuibles, más a un feliz hallazgo o momento de encuentro, que al esfuerzo creativo del poeta o escritor. Pensamiento generoso que despierta los sentidos y mueve el alma a la reflexión, en un sinfín de sueños; vividos o por soñar: encuentro de labios, caricias y sensaciones, que nunca habrán de morir, al menos en el recuerdo… pues entona la melodía que, cada octubre: “viviré, con la eterna pasión que sentí, desde el día en que te vi; desde el día en que soñé, que serías para mí…”

Mercadotecnia

Unidad, cultura y democracia

por Carlos Cortés Vázquez

Aún a ocho meses de distancia en tiempo para celebrar el proceso electoral, la inquietud formula retos entre partidos y actores de los mismos en la búsqueda de postulación con posterior desempeño para el convencimiento de preferencias.

La lista de interesados es enorme para gobernadores, diputados y presidentes municipales con la pretensión de obtener la respectiva preferencia de ochenta millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos con el correspondiente derecho y obligación en el Instituto Nacional Electoral, de donde partirán la instalación e instrucciones para las casillas en cada municipio y dirección correspondiente.

Comprender la dimensión del ejercicio electoral conlleva a la comprensión cívica en el proceso cultural de unidad en la elección inteligente de quienes obtengan el derecho de practicar la democracia en el marco constitucional.

Dios nos guarde de la discordia.

