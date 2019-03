El TEPJF obliga a partidos e independientes a devolver 54.6 MPD

Los partidos políticos nacionales y locales además de ex candidatos independientes deberán devolver al erario 54.6 millones de pesos de financiamiento de campaña que no ejercieron en 2018.

Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que data de 2016, los partidos no pueden generar "ahorros" con recursos no ejercidos en sus actividades ordinarias o de campaña, por lo que están obligados a la devolución ante la Tesorería de la Federación (Tesofe) o las tesorerías locales, en su caso, lo que el INE aprobó hoy jueves en sesión.

Así todos deberán regresar los recursos públicos que se les entregaron pero no devengaron, no erogaron o cuyo origen y destino no fue acreditado.

Los partidos nacionales regresarán 49.8 millones de pesos a Tesofe y a Tesorerías locales los partidos estatales devolverán 1.7 millones de pesos.

De los 637 abanderados sin partido casi la mitad tuvieron remanentes y ahora deberán devolver 3.1 millones de pesos.

Según el acuerdo avalado por el Consejo General del INE, en caso de que las fuerzas políticas no procedan a la devolución cinco días después de ser notificados, se les podrá descontar de sus prerrogativas.

Morena deberá regresar a las arcas públicas 16.4 millones de pesos, pues dejó de gastar 9.4 millones de pesos en sus campañas de la ciudad de México; 4.2 millones en Michoacán y 1.2 millones en Tamaulipas, entre otras entidades.

El PAN está obligado a regresar a la Tesofe 16.4 millones de pesos, de los cuales 16.3 millones eran para campañas en la Ciudad de México y no ejerció.

El PT tendrá que devolver por su parte cuatro millones 692 millones de pesos y la mayor parte porque su dirigencia en Jalisco no se gastó 2.4 millones, la de Guanajuato 1.2 millones, y 707 mil pesos en San Luis Potosí.

El PRI tiene remanentes por cuatro millones 433 mil pesos, de los cuales 3.2 millones de pesos dejó de gastar para campañas locales su Comité Ejecutivo de Quintana Roo y 613 mil pesos de su Comité en Guerrero.

El PVEM por su parte no se gastó en proselitismo dos millones 363 mil, mismos que ahora volverán a las arcas públicas; el PES devolverá 1.6 millones de pesos, Movimiento Ciudadano regresará 938 mil pesos y Nueva Alianza (en liquidación) 2.5 millones de pesos.

Por primera vez el PRD se colocó con la irregularidad de menor monto, con apenas 166 mil 277 pesos.

