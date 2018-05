El Ejército necesita seguir en las calles: "El Bronco"

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como "El Bronco", afirmó que es necesario tener al Ejército en las calles porque las policías en los estados son deficientes.

Durante el foro Diálogo por la Paz y Justicia en el Museo de Memoria y Tolerancia, el candidato independiente detalló que hay un 50% de déficit en el número de policías, por lo que la Ley de Seguridad Interior es necesaria.

"Es necesario tener al ejército, no hay forma. Desafortunadamente no existe otra forma, me gustaría que el Ejército siguiera haciendo sus tareas para el que fue creado pero no hay quien supla esa tareas", expresó.

Ante la pregunta sobre la Fiscalía Anticorrupción, "El Bronco" sostuvo que esa designación no debe recaer en el Presidente de la República.

Ante organismos que apoyan a familiares de víctimas, el candidato relató que su hija de dos años fue secuestrada, su hijo fue asesinado y que él ha sufrido tres atentados.

El candidato enfatizó que es necesario rechazar la legalización del consumo de la mariguana.

