"Sigo en estado delicado, pero prohibido rendirse", señaló Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", quien usó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud tras ser intervenido quirúrgicamente la mañana del pasado viernes en el Hospital Universitario.

El pasado viernes, el exgobernador de Nuevo León fue operado para retirarle un tramo del intestino, afectado por dos tumores de uno y cuatro centímetros que le habían sido extirpados y que tras diversos estudios, se detectó que en el mayor de ellos había células precancerígenas.

"Raza, no me había reportado porque estuvo dura la operación. Apenas hasta el día de hoy me dieron líquidos. Mis doctores me dicen que sigo en estado delicado, pero prohibido rendirse, con el favor de Dios habrá Bronco pa’ rato".

TWITTER / @JaimeRdzNL

"Me han leído sus muestras de cariño y me dan fuerza para seguir adelante, por eso aún con el dolor y la incomodidad no quise que pasara más tiempo para reportarme. P.D. Los charrones se posponen hasta nuevo aviso".

Detenido por delitos electorales

"El Bronco" fue detenido e ingresado en el penal 2 de Apodaca el pasado 15 de marzo, acusado por delitos electorales presuntamente cometidos durante su campaña presidencial como candidato independiente en 2018, y poco después empezó a sufrir complicaciones en su estado de salud relacionado con una diverticulitis y sangrado intestinal.

Su amigo y médico de cabecera, Manuel de la O Cavazos, quien ocupó durante la administración de Rodríguez Calderón la titularidad de la Secretaría Estatal de Salud, afirmó tras visitarlo en el penal 2 de Apodaca, que el ex gobernador estaba en riesgo de morir porque presentaba un alto grado de anemia.

OA