El Bronco: “Cuando el virus se vaya agarramos un pedón todos”

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", hizo un llamado a no hacer posadas durante la temporada navideña para evitar contagios de coronavirus y defunciones, ante lo cual propuso celebrar todos juntos con "un pedón" (borrachera) ya cuando el virus se vaya.

"No hagan posadas, prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, agarramos un 'pedón' todos juntos"

"Los necesitamos, cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, eh, prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, agarramos un 'pedón' todos juntos", dijo Rodríguez Calderón con su peculiar estilo.

Según los datos oficiales del gobierno de Nuevo León y de la Secretaría de Salud, actualizados hasta el 15 de diciembre, Nuevo León se ubica como tercero en el número de pacientes contagiados con el virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia hace más de nueve meses, con un total de 114 mil 196 personas contagiadas.

En TikTok se viralizó un video donde @JaimeRdzNL llamó a la población a no realizar posadas por el #COVID19.

"Tiren paro y no organicen fiestas porque no hace falta y ya para la otra mejor todos agarran un pedón juntos", declaró. https://t.co/qREiQZw9HB

Asimismo, en cuanto a muertes debido al nuevo coronavirus, Nuevo León superó recientemente a Veracruz, Puebla, Jalisco y Guanajuato para ubicarse también en tercer lugar en cuanto a decesos con un total de seis mil 036 víctimas mortales, sólo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México.

No es la primera vez que "El Bronco" ofrece bebidas alcohólicas como premio a quienes acaten sus recomendaciones.

