Edomex: Vecinos destrozan placas de la colonia Cuarta Transformación

"No nos gusta porque ponen nombres feos. Estamos así porque vamos a pagar el agua y ya llegando allá ya nos quieren hacer el cambio de nombre de la colonia y calles en los recibos, y eso no lo queremos, fuimos y al negarnos no nos quieren cobrar", señalaron vecinos de la recién nombrada colonia Cuarta Transformación.

La señora Margarita Ríos señaló que el gobierno municipal de Tultitlán no les ha notificado por ninguna vía sobre el cambio de nombre, al tiempo de exponer su descontento porque abarcaron tres colonias como lo son Fimeza 1, 2 y 3.

En protesta comenzaron a quitar las nomenclaturas con los nuevos nombres de las calles, mismos que hacen alusión al proyecto del gobierno federal de la Cuarta Transformación y realizaron un bloqueo sobre la Vía José López Portillo.

Policías municipales llegaron a la colonia para frenar a los vecinos y que no siguieran arrancando los letreros, arrojando gas, de acuerdo al testimonio de los colonos.

Los inconformes amagaron con cerrar vialidades como la carretera México-Querétaro.

Los vecinos aseguran no haber sido notificados por las autoridades del Ayuntamiento antes de la modificación realizada el pasado 3 de diciembre de 2024.

"Nuestra colonia tiene más de 35 años. No nos consultaron, no hicieron encuestas, simplemente cambiaron todo. Ahora tenemos que modificar documentos oficiales como credenciales del INE, escrituras de propiedad, recibos de servicios y otros trámites legales", explicó.

El cambio de nomenclaturas y el código postal, de 54959 a 54958, implica costos elevados para los vecinos, especialmente para aquellos que deben actualizar escrituras y documentos oficiales.

"Yo tengo más de 20 años viviendo aquí en la colonia, estoy en trámites legales y, con este cambio, me van a trabar todo lo que he avanzado", expresó Lila, quien se encuentra en un proceso jurídico afectado directamente.

Los afectados piden que se respete el nombre original de su colonia y calles, y que, en caso requerido, las autoridades asuman los costos derivados de cualquier cambio administrativo que implique la nueva nomenclatura.

"Nosotros solo queremos que nos escuchen y nos ayuden. No es justo que, después de tantos años, lleguen y nos impongan algo sin consulta ni aviso", concluyó la vecina.