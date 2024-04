El próximo lunes se llevará a cabo un eclipse solar, que en esta ocasión México será protagonista por una razón en particular.

De acuerdo con Gregory Schmidt, científico de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este 2024, Mazatlán, Sinaloa, será el mejor lugar del mundo en poder presenciar este eclipse y afirmó que este suceso "no se repetirá en esta zona hasta dentro de 300 años" .

Aunque de acuerdo con la NASA, "los eclipses han estado ocurriendo en la Tierra desde mucho antes de que los humanos caminaran por el planeta", algunos creyentes han relacionado este fenómeno astronómico como una "señal" de que el fin de los tiempos está cerca , pues lo han asociado con un pasaje bíblico, que describe un evento en el que el sol se oscurece .

¿Qué dice la biblia sobre el Eclipse Solar 2024?

Isaías 13:9-16 es uno de los versículos de la Biblia que ha sido relacionado por varios usuarios, con lo que sucederá en algunas partes del mundo el próximo 8 de abril.

Este pasaje menciona un "castigo" por parte de Dios, que será anunciado cuando el Sol y la Luna no sean visibles y el día se oscurezca .

"He aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz; se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz", dice en Isaías.

Pero eso no es todo, lo que más ha causado el temor entre los internautas es el tipo de "castigo" que enviará Dios a los pecadores, ya que se habla de desastres naturales y algunas tragedias sociales.

"Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad; también pondré fin a la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos, y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos, en el día de su ardiente ira", se lee en la Biblia.

Esto ha generado controversia en varias plataformas como TikTok, donde varios usuarios ya han creado un debate, pues algunos aseguran que lo que dice la Biblia es cierto, pero otros eliminan esta teoría con la ciencia, pues los eclipses son fenómenos naturales que se producen de manera periódica.

