Eclipse Solar en México: fechas de los próximos que habrá en 2023 y 2024

Los fenómenos astronómicos son eventos que no podemos pasar como desapercibidos, ya que, rara vez, la naturaleza nos regala conjunciones y eclipses que vale la pena admirar, como lo es un eclipse solar. Tomarse unos minutos para desconectar y alejarse de las pantallas para mirar hacia la bóveda celeste es de los mejores autoregalos que puedes darte.

Este y el próximo año, en México tendremos la dicha de apreciar dos eclipses solares. Estos ocurren cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz del Sol en ciertas zonas, según lo explica la NASA. Estos eventos ocurren de manera esporádica, por lo que no importa que aún falte meses y un año para verlo, es importante hablar de ellos.

¿Cuándo habrá eclipse solar en México?

El primero que presenciaremos en el país es un eclipse solar anular. Este sucede cuando el Sol no cubre por completo la Luna debido a que no está lo suficientemente cerca de la Tierra. El Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) señala que el evento tendrá una proyección total en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo y ocurriá el próximo 14 de octubre de 2023.

Casi seis meses después, en abril 2024 ocurrirá un eclipse total. La trayectoria de la sombra cruzará en la región norte de México. El Instituto de Geofísica de la UNAM explica que éste será visible en los tres países de América del Norte: México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

México tendrá las mejores condiciones climáticas para observar el eclipse total del 2024. Debido a que la duración de la fase total del eclipse será mayor en el país, la comunidad científica de México, considera este evento como el Gran Eclipse Mexicano.

De acuerdo con los cálculos astronómicos, en el puerto de Mazatlán será donde mejor se vea el eclipse. Iniciará a las 9:51:24 a.m y la fase total empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am. En ese sentido, en Mazatlán, el eclipse durará 4 minutos con 20 segundos, que es la mayor duración del continente.

Otras ciudades de México donde también se podrá ver son: Durango, Torreón y Monclova, aunque con menor duración. Ahora bien, el resto del país experimentará un eclipse parcial.