Eclipse Solar 2023: ¿qué pasa si ves sin protección este fenómeno?

El próximo 14 de octubre, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), podremos tener el privilegio de observar uno de los dos tipos de eclipses solares que podrán ser vistos por casi toda la república mexicana, aunque este primero será más visible en la región sureste del país.

El segundo se llevará a cabo el 8 de abril de 2024, el eclipse total de sol cruzará la zona norte del país, desde Sinaloa hasta Coahuila. En 1991 fue la última vez que se presentó este fenómeno, así que serán unas grandes oportunidades para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.

Aunque, para poder ver este fenómeno se tiene que utilizar protección especial, se trata de unos anteojos certificados que bloquea los rayos infrarrojos y ultravioleta que pueden ser muy dañinos para las personas.

¿Qué pasa si veo el eclipse solar sin protección?

Si decides tratar de ver el eclipse sin ninguna protección podrías sufrir graves consecuencias que pueden llegar hasta la pérdida total de la vista, según información de Infobae, "El ojo tiene dos lentes, la córnea y el cristalino. Esos dos lentes se encargan de enfocar la imagen en la retina. Si se produce un daño por alguna razón en esa película, cualquier 'foto' que queramos sacar no va a salir. El riesgo de perder la visión central es enorme. Queremos ver por ejemplo la televisión y no la vemos, vemos todo lo de alrededor pero la televisión no la vemos".

