Ebrard reconoce tensiones con Estados Unidos por adeudo de agua

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que México cuenta con el agua suficiente para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, y señaló que es prioridad del gobierno mexicano cumplir con el convenio porque se busca evitar que se convierta esto en tema electoral en Estados Unidos.

"No oculto que hay tensiones, como suele ser, pero estimo que saldremos adelante"

En conferencia de prensa que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el canciller detalló que el vencimiento para cumplir con el acuerdo del líquido se cumple el próximo 25 de octubre, 15 días antes de la jornada electoral en el país vecino.

En Palacio Nacional, el secretario señaló que no oculta que hay tensiones para cumplir con este convenio, pero confió en que se saldrá adelante y se entregará el agua que corresponde por parte de México.

El canciller @m_ebrard habla sobre el tratado de agua que tiene México con Estados Unidos

"No oculto que hay tensiones, como suele ser, pero estimo que saldremos adelante, no se justifica que por un interés electoral se ponga entredicho una de las negociones más exitosas de México, pero además consumo de agua para 11 asentamientos humanos en nuestra frontera que también hay que poner en la balanza. No sólo es agua, es agua para consumo humanos y para la actividad agrícola".

De igual manera, señaló que con la oposición en Chihuahua de entregar el agua se pone en riesgo uno de los convenios más favorables y exitosos que ha firmado México y el consumo de agua para 11 poblaciones que hay en la frontera.

"Ha habido 19 reuniones binacionales, es un tratado internacional negociado por México entre 1929 y 1944. El objetivo estratégico de México de nuestros negociadores en esos años fue que en la asimetría de poderes y de consumo de agua, por consiguiente, es decir, en la parte norteamericana hay o había desde 1929 mayor consumo de agua y mayor expansión económica que en esa asimetría México pudiera tener un trato favorable", declaró.

"Entonces de 1929 a 1944 fue la negociación y al final se logró una negociación muy buena, porque México tiene dos terceras partes del agua. Se considera uno de los ejercicios a nivel internacional más éxitosos de un país; por consiguiente, tiene que ver hoy en día tiene que haber hoy en día para que México tenga acceso a esa agua. No hay razón para negarse a cumplir con ese tratado, porque tenemos el agua, entonces hemos venido en las conversaciones planteamos diversas opciones, tenemos una buena relación".

Y agregó: "La prioridad de México es dar cumplimiento de lo que le corresponde, porque sino cuando nos toque decir 'oye, las dos terceras partes del agua que nos corresponde' nos diga (Estados Unidos) que 'no puedo. Por eso tenemos que cumplirlo para proteger a toda esta población. Se tienen esas conversaciones y de parte de Estados Unidos, pues por supuesto presionado para que se cumpla' ", declaró el titular de la SRE.

