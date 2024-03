Ebrard pronostica relaciones tensas entre México y EU por Trump

El posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos implicará algunas turbulencias con México; sin embargo, nuestro país ya lo vivió en el pasado y logró concretar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores.

Al participar en la cumbre 2024 de la Asociación Mexicana de Capital Privado, el actual coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior de la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, dijo que México también logró negociar aspectos en política migratoria.

"Sería un cambio de tónica, ya lo vivimos hace algunos años y tuvimos éxito, México logró un tratado, se renovó, no nos aplicaron aranceles y no aceptamos el tercer país seguro que se veía como inevitable, que es lo que quería el presidente Trump", dijo Ebrard. El excanciller mexicano recordó que el tercer país seguro significa que se queden en México unos 2 millones de personas. No obstante, reconoció que el entorno en temas migratorios es mucho más complejo actualmente con el principal socio comercial de nuestro país.

"Podemos tener turbulencias, sí, porque la situación de Estados Unidos es más crítica hoy. Hay un radicalismo que no habíamos visto. Esta ley que promovió el gobernador de Texas es algo que no habíamos visto en mi generación. Es regresar a los 60. Yo todavía visité una estación de ferrocarril en Arizona que dice: no se admiten irlandeses y abajo decía, ni mexicanos", dijo.

México, clave para EU en su competencia con Asia

Sin embargo, el exfuncionario del gobierno federal actual dijo que Estados Unidos está apostando a competir con Asia desde Norteamérica, que incluye a México y Canadá. En ese sentido destacó que "la fuerza en favor de que México y Estados Unidos tengan una buena relación económica es mucho mayor, por eso soy optimista. No puedes competir, en Estados Unidos, con Asia, si México no aumenta su producción. Es una regla de tres. Están optando por Norteamérica, incluido México y qué bueno. Eso es más fuerte que la turbulencia".

Ebrard dijo que las fuerzas para mantener la relación entre México y Estados Unidos son más fuertes que cualquier turbulencia.

"Ya nos tocó trabajar con él, yo diría que nos es algo que no tengamos manera de sortear. Sí creo que las fuerzas que van en favor de que la relación y el T-MEC sigan, son más poderosas hoy que lo que eran antes. El tratado lo aprobó el presidente Trump. Si él llega, ni modo que diga que el tratado está mal. Es otra ventaja adicional respecto de 2018", afirmo.



FS